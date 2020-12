Újabb cégek kaphatnak bértámogatást a turizmusban

A kormány a koronavírus-járvány második hulláma idején nemcsak adókedvezménnyel támogatja a vállalkozásokat, hanem a szabályok egyszerűsítésével is - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Elkezdődhet a vendéglátóegységek új, korszerű osztályozása, változtak az utazási irodák árazására és a SZÉP-kártyára vonatkozó szabályok, a járulék- és bértámogatások kedvezményeit pedig buszos magánvállalkozások is igénybe vehetik

- foglalták össze a turisztikai vállalkozásokat támogató kormányzati intézkedéseket a közleményben.

Messze még a nyár - fürdőzők Balatonlellén 2020. július 10-én. MTI/Mohai Balázs Messze még a nyár - fürdőzők Balatonlellén 2020. július 10-én. MTI/Mohai Balázs

Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint a hosszú távú versenyképesség érdekében olyan döntésekre is szükség volt, amelyek az újraindítás után biztosítják az ágazati szereplők működését és a megerősödést.

Hangsúlyozta: a most elfogadott intézkedések célja, hogy egyszerűsítsék azokat az adminisztratív szabályokat, amelyek fékezik a gazdaságot, akadályozzák a vállalkozások működését.

Egyúttal segítik a 400 ezer ember megélhetését és a GDP 13,5 százalékát adó stratégiai ágazat visszaépülését.

Ami a részleteket illeti, a kedden megjelent kormányrendelet értelmében megtörtént a vendéglátóhelyek korszerű tipizálása, amelyet a szakma régóta szorgalmazott, és lehetővé teszi az ágazat megfelelően szegmentált és átlátható irányítását.

A kormányrendeletnek köszönhetően az utazásszervezők, utazásközvetítők az utazásokról szóló tájékoztatóikban, a különböző hirdetési felületeken kizárólag olyan minimális árat tüntethetnek fel, amelynek megfizetése valóban lehetővé teszi az utazáson való részvételt, és az utasnak ezen felül nem kell kötelezően további összeget fizetnie.

A szabályozás lehetővé teszi az utasok könnyebb tájékozódását, valamint javítja az utazási irodák versenyhelyzetét

- írták a közleményben.

Kiemelték azt is: a kormány tovább erősíti a belföldi turizmus motorjának számító SZÉP-kártyát, amellyel az utazási irodáknál is lehetővé válik a belföldi szállásfoglalás. Ez nemcsak a kártyabirtokosoknak jelent újabb felhasználási módot, de az utazási irodákat is további bevételekhez juttatja.

A kormányrendelet értelmében

a járulék- és bértámogatások kedvezményeit már a járványválság következtében nehéz helyzetben lévő magántulajdonú buszos vállalkozások is igénybe vehetik.

Hangsúlyozták: a kormány továbbra is stratégiai ágazatként tekint a turizmusra, és kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával felkészülten várják a turistákat. A most elfogadott intézkedések is azt szolgálják, hogy Magyarország és a turisztikai szektor vállalkozásai a nyertesei lehessenek az újjáalakuló turizmusnak.

A kormány turizmust érintő támogatása összességében eléri a 800 milliárd forintot, meghaladja a 2 milliárd eurót, ez európai szinten is kiemelkedőnek számít - áll a közleményben.