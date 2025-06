Újabb csontvázak kerülhetnek elő Matolcsyék alapítványi ügyeiből

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A jegybank alapítványának, a PADME-nek ki kell adnia a felügyelőbizottság ülések vagyonfelhasználással kapcsolatos iratait, erről elsőfokú bírósági döntés született – jelentette be a Della podcastban a felperes Transparency International Magyarország (TI) képviseletében Martin József Péter ügyvezető igazgató.

