Újabb európai vezető tilthatja be a gyerekek közösségimédia-használatát

Spanyolország és Görögország lépése után a cseh miniszterelnök is megszólalt a gyerekek közösségimédia-használatával kapcsolatban. Helyettese arról beszélt, komolyan fontolgatják a tiltó törvényjavaslatot.

Betiltaná a közösségimédia-platformok használatát a 15 év alatti gyerekeknek a cseh miniszterelnök. Andrej Babiš ezzel csatlakozott a francia, a brit, a spanyol és a görög kormányhoz, amely hasonló álláspontot képvisel. 

A világon elsőként Ausztrália korlátozta a közösségimédia-oldalak használatát a 16 éven aluli gyerekeknek. Az ausztrál kormány egy olyan rendelkezést hozott, amely szerint 49,5 millió ausztrál dollárt kell fizetnie azoknak az üzemeltetőknek, akik továbbra is engedélyezik a gyerekeknek a hozzáférést. 

Babiš elmondta, a közösségimédia-oldalak görgetése borzasztóan kártékony a gyerekekre nézve, legalábbis a szakértők szerint, akiket ismer. A miniszterelnök-helyettes, Karel Havlíček szintén vasárnap beszélt arról a cseh televízióban, hogy a kabinet szándékai komolyak a tiltást illetően. Hozzátette: a törvényjavaslatot még idén beterjeszthetik.

A függőséget okozó platformok használatát a spanyol és a görög kormány múlt héten tiltotta meg a 15 éves, vagy annál fiatalabb gyerekeknek. A brit és a francia vezetés egyelőre dolgozik egy erre vonatkozó javaslaton. 

Az Mfor korábban részletesen foglalkozott a közösségi média kártékony hatásaival a gyerekekre nézve, ezt az alábbi cikkünkben olvashatják el.

 

