Újabb fegyvert talált Európa az oroszok ellen

Az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben: egyrészt kilenc, az orosz árnyékflottát támogató személyt és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt tizenkét magánszemélyt és két szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt.

Az EU-tagállamok kormányait tömörítő Tanács tájékoztatása szerint az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben öt magánszemélyt és négy vállalatot szankcionáltak, amelyek Oroszország úgynevezett árnyékflottájának működtetésében játszanak szerepet.

Az érintett magánszemélyek olyan üzletemberek, akik közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állnak az orosz állami olajvállalatokkal, a Rosznyefttel és a Lukoillal, és jelentős bevételi forrást biztosító ágazatokban tevékenykednek az orosz állam számára. A közlés szerint

olyan hajókat ellenőriznek, amelyek orosz eredetű vagy Oroszországból exportált nyersolajat és kőolajtermékeket szállítanak, elrejtve azok tényleges származását, illetve szabálytalan és magas kockázatú szállítási gyakorlatot alkalmazva.

A szankciós listára felkerült négy hajózási társaság az Egyesült Arab Emírségekben, Vietnámban és Oroszországban működik. Ezek olyan tankereket birtokolnak vagy üzemeltetnek, amelyek már más uniós vagy nemzetközi korlátozó intézkedések hatálya alá esnek, és az orosz árnyékflotta részeként vesznek részt kőolaj és kőolajtermékek szállításában.

Ugyancsak hétfőn a külügyminiszterek Oroszország hibrid támadásai miatt is újabb intézkedéseket hoztak. Ennek keretében tizenkét magánszemélyt és két szervezetet szankcionáltak külföldi információ-manipuláció valamint rosszindulatú kiberműveletek miatt, amelyek az EU-t, tagállamait, illetve partnereit célozták.

Lépni készül az Európai Unió

Fotó: Depositphotos

Influenszerek, elemzők, katonai hírszerzés

A listára kerültek olyan külpolitikai elemzők és influenszerek, akik az orosz állami kommunikációs apparátussal kapcsolatban álló intézményekhez, agytrösztökhöz és egyetemekhez kötődnek, illetve az Ukrajna elleni orosz invázióval kapcsolatos, Moszkva-barát propagandát, valamint Ukrajna- és NATO-ellenes narratívákat terjesztenek. Egyes érintettek nyugat-európai volt katonai vagy rendvédelmi tisztek.

A Tanács szankciókat vetett ki a Nemzetközi Russzofil Mozgalomra, amely a közlés szerint világszerte destabilizáló narratívákat erősít az orosz kormány érdekében, továbbá az orosz hadsereg 142. önálló elektronikai hadviselési zászlóaljára. Az egység Kalinyingrádban állomásozik, és olyan elektronikai hadviselési tevékenységekért felelős, amelyek összefüggésbe hozhatók több uniós tagállamban tapasztalt GPS-jel-kimaradásokkal.

A listán szerepelnek továbbá az orosz katonai hírszerzés (GRU) egyik egységének tagjai, valamint a Cadet Blizzard nevű kiberfenyegetési csoporthoz köthető személyek, akik ukrán kormányzati szervek, valamint uniós és NATO-tagállamok ellen intéztek kibertámadásokat.

A mostani döntésekkel az Oroszország destabilizáló tevékenységei miatt bevezetett uniós szankciók összesen 59 magánszemélyre és 17 szervezetre terjednek ki. Az érintettek vagyonbefagyasztás alá kerülnek, az uniós polgárok és vállalatok nem bocsáthatnak rendelkezésükre pénzeszközöket, a magánszemélyek pedig beutazási és átutazási tilalommal is szembesülnek az EU területén.