Újabb figyelmeztető jelzést küldött Varga Mihály Nagy Mártonnak és Orbán Viktornak

Csütörtökön teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a friss Inflációs jelentését, de szokás szerint a két fő mutatóra vonatkozó prognózisát már most, a kamatdöntés után egy órával, Varga Mihály sajtótájékoztatójának kezdetével egy időben publikálta.

Ebből az látszódik, hogy az MNB erre az évre a három hónappal korábbi jelentéséhez képest 0,1 százalékponttal alacsonyabb, 0,5 százalékos GDP-növekedést vár a 2025-ös évre. Ennél jobban, 2,8-ról 2,4 százalékra vitték le a 2026-os előrejelzésüket, s a 2027-esen is faragtak, igaz, csak 0,1 százalékpontot, 3,1 százalékra.

Az újdonság, hogy most először nyilatkoztak a 2028-as évről, három év múlva az MNB 2,7 százalékos gazdasági növekedésre számít.

Az inflációs prognózisnál ellentétes folyamatok szemtanúi lehetünk. Legalábbis erre és a jövő évre vonatkozóan, mivel az MNB 2025-re 4,4 százalékos fogyasztóiár-indexet vár, a három hónappal korábbi 4,6-tal szemben, 2026-ra meg 3,2 százalékosra vitte le a 3,8-as korábbi előrejelezését. Ugyanakkor 2027-re 0,3 százalékponttal magasabb, 3,3 százalékos inflációt jelez előre most, mint szeptemberben, míg a 2028-ra adott első prognózisa 3 százalék.

