2p
Makró GDP Infláció Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Újabb figyelmeztető jelzést küldött Varga Mihály Nagy Mártonnak és Orbán Viktornak

mfor.hu

A jegybankelnök által irányított MNB a friss prognózisában még a korábbinál is kisebb gazdasági növekedést, ugyanakkor mérsékeltebb inflációt is vár.

Csütörtökön teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a friss Inflációs jelentését, de szokás szerint a két fő mutatóra vonatkozó prognózisát már most, a kamatdöntés után egy órával, Varga Mihály sajtótájékoztatójának kezdetével egy időben publikálta.

Ebből az látszódik, hogy az MNB erre az évre a három hónappal korábbi jelentéséhez képest 0,1 százalékponttal alacsonyabb, 0,5 százalékos GDP-növekedést vár a 2025-ös évre. Ennél jobban, 2,8-ról 2,4 százalékra vitték le a 2026-os előrejelzésüket, s a 2027-esen is faragtak, igaz, csak 0,1 százalékpontot, 3,1 százalékra.

Az újdonság, hogy most először nyilatkoztak a 2028-as évről, három év múlva az MNB 2,7 százalékos gazdasági növekedésre számít.

Az inflációs prognózisnál ellentétes folyamatok szemtanúi lehetünk. Legalábbis erre és a jövő évre vonatkozóan, mivel az MNB 2025-re 4,4 százalékos fogyasztóiár-indexet vár, a három hónappal korábbi 4,6-tal szemben, 2026-ra meg 3,2 százalékosra vitte le a 3,8-as korábbi előrejelezését. Ugyanakkor 2027-re 0,3 százalékponttal magasabb, 3,3 százalékos inflációt jelez előre most, mint szeptemberben, míg a 2028-ra adott első prognózisa 3 százalék.

Varga Mihály sajtótájékoztatójáról külön cikkben számolunk be.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös statisztikája, amely szerint a hazai használtautó-piacon több kulcsterületen is lassuló, de egyre határozottabb szerkezeti átrendeződés figyelhető meg.

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Bár novemberben az infláció 3,8 százalékra, a jegybank toleranciasávjába csökkent, a Magyar Nemzeti Bank az év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó ráta szintjén.

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) kedden Budapesten a digitális kereskedelmi és tranzakciós ökoszisztéma fejlesztéséről.

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

Három új felsővezetővel erősít a Dreher Sörgyárak

Berkes Áron lesz a HR igazgató a sörgyárnál.

Háromszorosra dráguló rezsi orosz gáz nélkül? A magyar kormány megint sumákol

Háromszorosra dráguló rezsi orosz gáz nélkül? A magyar kormány megint sumákol

A kormány számításai szerint sem igaz, amit állítanak. Még az is lehet, hogy csökkennének a rezsiszámlák orosz gáz nélkül.

Szélesedhet Orbán Viktor mosolya a brüsszeli hírek hallatán – de kemény pofonba szaladhat bele

Szélesedhet Orbán Viktor mosolya a brüsszeli hírek hallatán – de kemény pofonba szaladhat bele

Nincs áttörés a jóvátételi hitel ügyében, Ursula von der Leyenék ideje pedig nagyon fogy.  De elképzelhető, hogy az uniós vezetők csak kivárnak, és majd személyesen aratják le a babérokat?

Magas szintű tárgyalásokat folytat Washningtonban a 4iG Csoport vezetése

Magas szintű tárgyalásokat folytat Washingtonban a 4iG Csoport vezetése

Több bejelentésre is készülnek.

Történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön

Történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön

A munkáshitel népszerűsége is visszaesett.

163 ezer háromgyerekes édesanya már nem fizet szja-t

Itt a szám, hogy hány ezer anyuka nem fizet szja-t

Már az ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168