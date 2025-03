Újabb fogást találtak az Orbán-kormányon? További uniós pénzeket is befagyaszthatnak

Újabb uniós pénzek lehetnek veszélyben – értesült a Népszava brüsszeli forrásból. Újabb következményei is lehetnek a magyar szuverenitásvédelmi törvénynek, ha az Európai Bizottság (EB) úgy ítéli meg a már elindult vizsgálatában, hogy az uniós Alapjogi Chartával is ütközik a jogszabály – ezt nyilatkozta Piotr Serafin, a bizottság költségvetésért felelős uniós biztosa szerdán az Európai Parlamentben, ahol két szakbizottság előtt értékelte, miként működik a magyar pénzek felfüggesztésénél is használt úgynevezett feltételességi mechanizmus a Népszava cikke szerint.

A lapnak nyilatkozó brüsszeli forrás szerint

ha a vizsgálat során az Európai Bizottság arra a következtetésre jutna, hogy az Alapjogi Chartával ellentétes a törvény, akkor akár újabb források befagyasztását is kezdeményezhetné a testület.

Egymilliárd eurót már elbuktunk – és ketyeg az óra

Jogállamisági és átláthatósági problémák miatt 2022 decemberében 6,3 milliárd eurót függesztettek fel három uniós programból, ezek orvoslására a Bizottság a tagállamokkal közösen konkrét lépéseket határozott meg. Ebből az összegből tavaly év végén mintegy egymilliárd euró végleg elveszett.

A magyar kormány lépései nélkül idén decemberben újabb egymilliárd eurónak mondhat búcsút az ország

- mondta az uniós biztos.

Az Erasmus és kohéziós pénzeken túl a Covid-járvány után létrehozott helyreállítási alapból további 10,4 milliárd euróhoz nem férünk hozzá, ezek 2026 végén vesznek el végleg, ha nem lép addig a magyar kormány.