Újabb fontos ponthoz érkezett a magyar oltási program

Idősek otthona: ha lassan minden nyit, ők mikor fognak?

Kisebb-nagyobb megszakításokkal több mint egy éve zárultak be az idősotthonok kapui, ahol a nyári nyitást leszámítva kis túlzással élve se ki, se be nem lehet jutni. Vajon mentálisan hogy bírják a hosszú bezártságot a bentlakók, főleg most, hogy érthetetlen módon a rossz járványügyi adatok ellenére sok helyen nyitás történik?