Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Miután az elmúlt napokban többször is jelentősen csökkentek az üzemanyagok nagykereskedelmi – és ezáltal piaci fogyasztói – árai is, a Holtankoljak információi szerint csütörtökön, azaz május 13-án nem változnak az üzemanyagok árai.

Szerdán az oldal az alábbi piaci átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 684 forint/liter

Gázolaj: 702 forint/liter

A védett árak pedig továbbra is:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

