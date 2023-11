Újabb fordulat Mészáros Lőrinc desedai kempingjében

2018-ban járt körbe a hír, hogy a már régóta romokban heverő Deseda kempingre tízéves bérleti szerződést kötött Kaposvár Önkormányzata és a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontourist Camping Kft. Azóta hatszor-nyolcszor írták ki az újjáépítésről szóló közbeszerzési kiírást, de pénzhiány vagy egyéb okok miatt számtalanszor nem tudtak nyertest hirdetni.

A kép csalókda. Ez egy korábbi nyertes látványterve. Illusztráció: Facebook

2023 nyarán aztán a kapost.hu arról számolt be, hogy Szita Károly polgármester a június 22-i kaposvári közmeghallgatáson azt mondta, hogy „lejárt a Balatontourist Camping Kft.-vel kötött bérbeadási szerződés”, ezért újabb pályáztatásra kerül sor. A lap szerint azonban 2018-ban a Balatontourist Camping Kft. 10 éves bérleti és együttműködési szerződést kötött a kaposvári Deseda kemping fejlesztésére és üzemeltetésére.

A létesítmény működtetésére egyedüliként pályázó Balatontourist Camping Kft. az egykori szerződés szerint az első három naptári évben az üzemeltetésből származó nettó árbevétel minimum 6 százalékát, de legalább 4 millió forint plusz áfát, az ezt követő években a nettó árbevétel minimum 8 százalékát, de legalább 6 millió forint plusz áfa bérleti díjat kellett (volna) fizetnie.

Csakhogy mivel időközben Mészáros Lőrinc egy még nagyobb cég, a Hunguest Hotels tulajdonosa lett, azzal, hogy a Balatontourist Camping leányvállalatként beolvadt a cégbe, a bérleti szerződés minden bizonnyal okafogyottá vált.

Mindenesetre a 2021-ben kiírt közbeszerzésre jelentkezők között még a legalacsonyabb áron is 2,9 milliárd forintért vállalták volna a felújítást, most azonban 1,5 milliárdért meg is találták a nyertest. Aki nem más, mint a Variabau Vegyesprofilú Kft., amely kilenc pályázó elől vitte el a projektet. Kérdés, hogy ez a cég lesz-e a végső megoldás az elmúlt évek hányattatott sorsú felújítási kezdeményezései sorában.

A legfrissebb, 2023. november 3-án aláírt szerződés értelmében a cég feladata a Deseda kemping átfogó rekonstrukciója, 4 csillagos kempinggé való átalakítása 400-450 fő befogadására alkalmas épületekkel, lakókocsis, illetve sátorhelyekkel.

Ennek értelmében egy 204 négyzetméteres épületben kapna helyet a recepció, az étterem és esetlegesen egy kisbolt. De lesz színpad, és 30 darab, egyenként 32 négyzetméteres, 4-5 fős mobilház is. A lakókocsikat 58 darab parcella, míg a sátrakat 14 kis parcella várja majd. A meglévő sportpályát is felújítják.

Az egri Variabau Kft. jól ismert szereplő a közbeszerzési pályázatokon. Többek között ez az a cég, amely az eredetinél 900 millió forinttal nagyobb pluszköltséggel (nettó 2,827 millió forintért) építette fel a hatvani kézilabda csarnokot, nyert pályázatot az Eszterházy Károly Egyetem épületenergetikai fejlesztésére (1,5 milliárd forint), vagy építette meg a Keleti pályaudvar utascentrumát 1,6 milliárdért egy társcéggel.

Egyébként a közbeszerzéseken sokszor aranyérmes cég 2018-ban még csak nettó 250 milliós forgalmat bonyolított, míg tavaly már 1,8 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el. De a nagy ugrás 2019-ben történt, amikor hirtelen 2,6 milliárdos forgalmuk lett.