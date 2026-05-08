Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Újabb fordulat: Trump haladékot ad az uniónak

Egy bíróság pedig fontos döntést hozott.

Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével csütörtökön.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését.

„Beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd”

- fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról: egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.

„Egyetértettünk abban, hogy egy rezsimnek, amelyik saját polgárait gyilkolja meg, nem lehet ellenőrzése egy olyan bomba felett, amely milliókat képes meggyilkolni”

- fogalmazott az elnök.

Donald Trump a múlt hét végén jelentette be, hogy 15-ről 25 százalékra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyezséget.

Bukhatnak a vámok

Egy amerikai kereskedelmi bíróság helyi idő szerint csütörtökön törvénytelennek ítélte és hatályon kívül helyezte a Donald Trump amerikai elnök által februárban a világ minden tájáról érkező importárukra kivetett 10 százalékos vámot.

A New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság a 10 százalékos ideiglenes vámok ellen tiltakozó kisvállalkozások javára döntött, és az intézkedést „jogellenesnek, ezért érvénytelennek” nyilvánította.

A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. Sem az amerikai kormány, sem az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal nem szedhet be behozatali vámokat a felperesektől – köztük Washington államtól. Ezenkívül a bíróság elrendelte, hogy a már beszedett vámokat vissza kell téríteni.

A bíróság megállapította, hogy az amerikai kormány nem bizonyította kellőképpen azokat az „alapvető nemzetközi fizetési problémákat”, amelyekre az intézkedés indoklásához hivatkozott 1974-es kereskedelmi törvény előírja.

Február 24. óta az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vet ki a legtöbb importárura. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy ezt az arányt 15 százalékosra emeli. Ez lenne a maximális arány, amelyet az elnök az 1974-es kereskedelmi törvény értelmében 150 napra kivethet.

Februárban a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy Trump túllépte hatáskörét egy másik vámcsomaggal, amelyet 2025 januárjában, második elnöki ciklusának kezdetén vezetett be, és amely egy 1977-ben elfogadott vészhelyzeti törvényre hivatkozott. Ezt követően hirdette ki az általános 10 százalékos vámtarifát.

(via MTI)

Tao-rendszer: a Tisza valósíthatja meg azt, amivel sokan a Fideszt vádolták, és jól is tenné

Tao-rendszer: a Tisza valósíthatja meg azt, amivel sokan a Fideszt vádolták, és jól is tenné

Kétségtelenül voltak előnyei a hazai sportfinanszírozásban az elmúlt 16 évben működő tao-rendszernek, de a gyakorlatban nagyon alacsony hatékonysággal működött – mondta el a lapunk által megkérdezett sportközgazdász. Az eddigi modellt a Tisza sem akarná egy tollvonással megszüntetni, de sokkal átláthatóbbá tenné, jóval nagyobb figyelmet fordítva a tömeg- és szabadidősportra, valamint az utánpótlásra. Bár a mögöttünk hagyott időszakban sokszor a Fideszt vádolták túlzott centralizációval, a sportfinanszírozásban épp nem ezt az utat választotta az előző kormány. Pedig lehet, hogy jól tette volna.

Ezzel kezdheti a Tisza az adórendszer átalakítását, de miből lesz rá pénz?

Ezzel kezdheti a Tisza az adórendszer átalakítását, de miből lesz rá pénz?

A magyarországi adórendszer eltér a közép- és kelet-európai fősodortól, amin a Tisza Párt eddig megismert elképzelései sem sokat változtatnának, hangzott el a Forvis Mazars sajtóeseményén. A tanácsadó cég immár tizennegyedik alkalommal mutatta be a 25 ország adópolitikáját összehasonlító elemzését, de persze sok szó esett a Tisza-kormány várható intézkedéseiről is. 

