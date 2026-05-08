Újabb fordulat: Trump haladékot ad az uniónak

Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével csütörtökön.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését.

„Beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd”

- fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról: egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.

„Egyetértettünk abban, hogy egy rezsimnek, amelyik saját polgárait gyilkolja meg, nem lehet ellenőrzése egy olyan bomba felett, amely milliókat képes meggyilkolni”

- fogalmazott az elnök.

Donald Trump a múlt hét végén jelentette be, hogy 15-ről 25 százalékra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyezséget.

Bukhatnak a vámok

Egy amerikai kereskedelmi bíróság helyi idő szerint csütörtökön törvénytelennek ítélte és hatályon kívül helyezte a Donald Trump amerikai elnök által februárban a világ minden tájáról érkező importárukra kivetett 10 százalékos vámot.

A New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság a 10 százalékos ideiglenes vámok ellen tiltakozó kisvállalkozások javára döntött, és az intézkedést „jogellenesnek, ezért érvénytelennek” nyilvánította.

A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. Sem az amerikai kormány, sem az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal nem szedhet be behozatali vámokat a felperesektől – köztük Washington államtól. Ezenkívül a bíróság elrendelte, hogy a már beszedett vámokat vissza kell téríteni.

A bíróság megállapította, hogy az amerikai kormány nem bizonyította kellőképpen azokat az „alapvető nemzetközi fizetési problémákat”, amelyekre az intézkedés indoklásához hivatkozott 1974-es kereskedelmi törvény előírja.

Február 24. óta az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vet ki a legtöbb importárura. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy ezt az arányt 15 százalékosra emeli. Ez lenne a maximális arány, amelyet az elnök az 1974-es kereskedelmi törvény értelmében 150 napra kivethet.

Februárban a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy Trump túllépte hatáskörét egy másik vámcsomaggal, amelyet 2025 januárjában, második elnöki ciklusának kezdetén vezetett be, és amely egy 1977-ben elfogadott vészhelyzeti törvényre hivatkozott. Ezt követően hirdette ki az általános 10 százalékos vámtarifát.

(via MTI)