Újabb gigantikus összeget helyezett át a kormány a Rezsivédelmi Alapból

93,2 milliárd forintot helyezett át a Lakossági Rezsivédelmi Alapból a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás második negyedévi ellentételezésére – írja a legfrissebb Magyar Közlöny. Az átcsoportosítás két részletben történik: 46,2 milliárd forintot azonnal, 47 milliárd forintot pedig május 15-ig kapnak meg a szolgáltatók.

Az első negyedévi ellentételezés 314,5 milliárd forint átcsoportosításával járt, idén tehát 407,7 milliárd forintba került a rezsicsökkentés miatti hiány pótlása a szolgáltatóknál.

A költségvetés sem állhat jól az alapján, hogy a Központi Maradványelszámolási Alapból 103,6 milliárd forintot kellett kivenni. A megmaradt költségvetési pénzeket jellemzően váratlan kiadásokra szokták költeni.