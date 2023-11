Putyin nem fogja megnyerni ezt a háborút – véli Szalay-Berzeviczy Attila

Ezt is kijelentette a Budapesti Értéktőzsde volt elnöke, egyetemi szakközgazdász, történész, fotóművész, aki egykori öttusázóként egy budapesti olimpia megrendezését is a szívügyének tekinti. Széles érdeklődési köre és kompetenciája alapján a Klasszis Klubunk legutóbbi adásában az orosz-ukrán háború, az izraeli-palesztin konfliktus, a magyar gazdaság helyzete, az uniós források ügye, Kína világgazdasági szerepe is szóba került, valamint az, hogy Budapest rendezhet-e valaha olimpiát. Ha szeretné visszanézni a beszélgetést, vagy azt esetleg elmulasztotta, most megteheti.