Újabb hitelminősítő mondott ítéletet a magyar gazdaságról – nincs benne köszönet

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a felülvizsgálatra reagáló közleményében mindössze annyit említ, hogy a Moody’s megerősítette Magyarország besorolását, „és a többi hitelminősítőhöz hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat”. Ezt követően a minisztérium hosszasan sorolja a magyar gazdaság vélt és valós sikereit, illetve a kormány következő sikerintézkedéseit.

A hitelminősítő legutóbbi előrejelzése az idei évre még 1,9 százalékos bővülést mutatott, a hivatalos kormányzati előrejelzés egyelőre 2,5 százalék. A Moody’s szerint a magyar gazdaság jövőre is csak 2,8 százalékkal nőhet.

Megerősítette Magyarország adósbesorolását a Moody's nemzetközi hitelminősítő május 30-ai felülvizsgálatban. Vagyis Magyarország továbbra is a befektetésre ajánlott kategória aljától egy szinttel följebb (Baa2) áll, a további leminősítésre utaló negatív kilátással.

