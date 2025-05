Újabb kanyar: mégis érvényben maradhatnak Trump vámjai

A szóvivő azt is közölte, hogy a vámok egy részének felfüggesztéséről szóló bírósági döntés ellenére az Egyesült Államok és partnereinek tárgyalásai tovább folytatódnak a kétoldalú kereskedelem átalakításáról.

Karoline Leavitt megjegyezte, hogy az elnöknek rendelkezésére állnak hatalmi jogkörök más jellegű vámok bevezetésére, és ezek lehetőségét is vizsgálja az adminisztráció, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bíróság döntését tiszteletben tartja a kormányzat.

– állt a beadványban, amely a bírói túlkapás példájaként mutatta be az ítéletet.

