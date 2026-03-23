Újabb kegyetlen áremelkedés jön kedden a kutakon – ha nincs magyar rendszáma

A Holtankoljak információi szerint kedden, azaz március 24-én újabb jelentős emelkedés következik be az üzemanyagok nagykereskedelmi árában. A benzin literenként bruttó 6, míg a gázolaj literenként bruttó 18 forinttal kerül majd többe.

Az oldal jelenleg (tehát hétfőn) az alábbi piaci átlagárakat mérte, ezekhez adódhat tehát hozzá az újabb áremelés hatása:

95-ös benzin: 678 forint/liter

Gázolaj: 749 forint/liter

Természetesen ezek az árak nem vonatkoznak a védett áron tankolókra, akik továbbra is 595, illetve 615 forintos áron vásárolhatnak a magyar benzinkutakon.

