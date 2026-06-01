Újabb kellemes hírt kaptak a magyarok a a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiból

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár ezúttal is elkészítette május végén a Magyarországon jelenlévő három legnagyobb diszkontlánc, a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban a Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérést. Az eredmények egyértelműek: a vásárlók örülhetnek, olcsóbbá vált a bevásárlás az üzletekben.

A cikkből kiderült, az üzletekben május végén 10 907 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 11 245 forinttal, ez 3 százalékos árcsökkenésnek felel meg. Ezzel 2024 szeptembere óta most először fordult elő, hogy 11 ezer forint alá süllyedt a termékválogatás ára.

Laptársunk úgy fogalmazott, a hónap legjelentősebb, mintegy 21,54 százalékos áremelkedése a 2,8 százalékos UHT-tejekhez köthető, érdekesség ugyanakkor, hogy a hasonló zsírtartalmú ESL-tejek ára 10,3 százalékkal csökkent. Önmagában mindez nem elképzelhetetlen, hiszen az UHT- és az ESL-tejek árának alakulása nem feltétlenül követi ugyanazt a trendet, mivel a két termék eltérő előállítási, csomagolási és értékesítési költségekkel rendelkezik – derült ki a cikkből.

Esett a tojás ára

A Privátbankár cikke szerint május végén mindenképpen érdemes volt beszélni a tojás árának alakulásáról, ugyanis az S-es tojások esetében mintegy 10,28 százalékos áresést mutatott a felmérés az egy hónappal korábbi szinthez képest – ezzel folytatódott az alapélelmiszer árcsökkenése.

A cikk szerint a háttérben több tényező állhat: mérséklődött az importigény, miközben nőtt a hazai export, emellett a húsvéti időszak után jellemzően visszaesik a kereslet is, ami lefelé nyomhatja egyes termékek árát. A piac ugyanakkor vegyes képet mutat továbbra is drágultak, azaz nem általános tojásárcsökkenésről, hanem egyes méret- és kiszerelési kategóriák árkorrekciójáról beszélhetünk. Továbbra is jellemző volt emellett, hogy azok a vásárlók, akik a tojásonkénti legkedvezőbb árat keresik, akkor döntenek helyesen, hogyha a nagyobb, például 30-as kiszerelésű tálcás csomagolást vásárolják meg – tette hozzá a lap.

Már nem fájdalmas a bevásárlás?

A hónapról hónapra megjelenő árcsökkenés a diszkontokban mostanra elérte azt a szintet, amelyet már a vásárlók is érdemben érzékelnek. Ha pedig az előző év azonos időszakához viszonyítjuk a diszkontok árszínvonalát, az alacsonyabb árak még inkább szembetűnők – fogalmazott laptársunk. A cikk kiemelte: