3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Aldi Lidl Penny Infláció Kiskereskedelem

Újabb kellemes hírt kaptak a magyarok a a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiból

mfor.hu

Ismét árcsökkenés történt a diszkontokban.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár ezúttal is elkészítette május végén a Magyarországon jelenlévő három legnagyobb diszkontlánc, a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban a Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérést. Az eredmények egyértelműek: a vásárlók örülhetnek, olcsóbbá vált a bevásárlás az üzletekben.

A cikkből kiderült, az üzletekben május végén 10 907 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 11 245 forinttal, ez 3 százalékos árcsökkenésnek felel meg. Ezzel 2024 szeptembere óta most először fordult elő, hogy 11 ezer forint alá süllyedt a termékválogatás ára.

Laptársunk úgy fogalmazott, a hónap legjelentősebb, mintegy 21,54 százalékos áremelkedése a 2,8 százalékos UHT-tejekhez köthető, érdekesség ugyanakkor, hogy a hasonló zsírtartalmú ESL-tejek ára 10,3 százalékkal csökkent. Önmagában mindez nem elképzelhetetlen, hiszen az UHT- és az ESL-tejek árának alakulása nem feltétlenül követi ugyanazt a trendet, mivel a két termék eltérő előállítási, csomagolási és értékesítési költségekkel rendelkezik – derült ki a cikkből.

Esett a tojás ára

A Privátbankár cikke szerint május végén mindenképpen érdemes volt beszélni a tojás árának alakulásáról, ugyanis az S-es tojások esetében mintegy 10,28 százalékos áresést mutatott a felmérés az egy hónappal korábbi szinthez képest – ezzel folytatódott az alapélelmiszer árcsökkenése.

A cikk szerint a háttérben több tényező állhat: mérséklődött az importigény, miközben nőtt a hazai export, emellett a húsvéti időszak után jellemzően visszaesik a kereslet is, ami lefelé nyomhatja egyes termékek árát. A piac ugyanakkor vegyes képet mutat továbbra is drágultak, azaz nem általános tojásárcsökkenésről, hanem egyes méret- és kiszerelési kategóriák árkorrekciójáról beszélhetünk. Továbbra is jellemző volt emellett, hogy azok a vásárlók, akik a tojásonkénti legkedvezőbb árat keresik, akkor döntenek helyesen, hogyha a nagyobb, például 30-as kiszerelésű tálcás csomagolást vásárolják meg – tette hozzá a lap.

Már nem fájdalmas a bevásárlás?

A hónapról hónapra megjelenő árcsökkenés a diszkontokban mostanra elérte azt a szintet, amelyet már a vásárlók is érdemben érzékelnek. Ha pedig az előző év azonos időszakához viszonyítjuk a diszkontok árszínvonalát, az alacsonyabb árak még inkább szembetűnők – fogalmazott laptársunk. A cikk kiemelte:

május végén az egy évvel korábbi állapothoz képest 11,56 százalékkal került kevesebbe a bevásárlás a diszkontokban.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Ez derül ki a hétfőn megjelent Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értékéből.

Itt élnek a legjobban kereső magyarok

Budapest? Sopron? Győr? Nem biztos, hogy ott kell keresni a legmagasabb fizetésből élő honfitársainkat, ahol elsőre gondolnánk! A kereseti adatok mától településszinten is elérhetők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) térképes interaktív felületén (TIMEA).

Érik a meglepetés? Pozitívan jellemezte Magyar Péter a jegybanki tárgyalást

Varga Mihály jegybankelnök saját hivatalában fogadta a miniszterelnököt.

Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Önnek is mosolyt csalhat az arcára a keddtől érvényes új árszabás.

GDP

Ez már a repülőrajt, vagy csak egyszeri felpattanás?

Meglepően jó első negyedéves GDP-adatot produkált Magyarország. Ám ez még mindig nem fenntartható növekedés, ugyanis azt nem a beruházások, hanem a fogyasztás húzta. Uniós összevetésben 2026 első három hónapjának konjunktúrája kifejezetten jó, és ha valóban érkezni fognak a brüsszeli pénzek, akkor a monetáris lazítással karöltve kimondottan pompásak a magyar gazdaság kilátásai.

Magyyar Csaba

A vagyonadó egymilliárdos értékhatára túl alacsony, az 1 százalék meg túl magas

Ez is szóba került a Klasszis Klub Live május 28-ai élő műsorában, amelynek vendége Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda vezetője, az Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke, valamint az EU Bizottság Jó Adóügyi Kormányzás nevű platformjának tanácsadója volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 98. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vitézy Dávid fontos döntést hozott

Vitézy Dávid fontos döntést hozott

A miniszter ígérete szerint új szemléletű hálózatot építenek ki.

Kapitány István részleteket árult el az Európai Uniótól felszabadított forrásokról

Kapitány István részleteket árult el az Európai Uniótól felszabadított forrásokról

A bejelentése szerint az összeg egy számottevő része az elektromos hálózat fejlesztésére megy majd.

Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

A Whitedog Media már jócskán 3 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.

A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

Meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG