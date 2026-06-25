Újabb kerület vezetésének lett elege az Airbnb-ből

Elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete – írja az MTI. Ez alapján a kerület, a lakónegyedek, illetve a társasház szintjén is meghatározhatják az Airbnb-szállások arányának maximumát január 1-től.

Kerületi szinten 3,5 százalék lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet, új szálláshely pedig akkor, ha belefér a százalékos kvótába. A Palotanegyedben és a Corvin negyedben például 5 százalékos korlátot vezetnek be a tervek szerint.

A társasházi arányt egységesen 20 százalékban határozzák meg. Ebben az esetben az arányt nem a lakások darabszámának százalékában, hanem a lakások alapterületének arányában határozzák meg.

Továbbá új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. Azon szálláshelyek esetében, amelyek nincsenek tekintettel a lakóközösségre, a társasház közgyűlése dönthet arról, hogy az önkormányzatnak jelzi, a továbbiakban nem járul hozzá a működéshez, és ennek megfelelően a kerület nem engedné meg a szálláshely további működését.

A meglévő szálláshelyek esetében mindaddig vélelmezik a társasház hozzájárulását, amíg a társasház közgyűlési határozatban ennek ellenkezőjéről nem nyilatkozik. Ez azt jelenti, hogy a probléma nélkül működő szálláshelyeknek nincs teendője, ezek tovább működhetnek.

A koncepció szerint a rövid távú szálláshelyként működő lakás ajtaján például meg kell jelölni az üzemeltető elérhetőségét.

A terv aktualitását az adja, hogy az év végén lejár az Airbnb-szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A szabályozást októberben tervezi elfogadni Józsefváros önkormányzata.