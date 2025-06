Újabb kínai autómárka érkezik Magyarországra

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az AutoWallis Nyrt. részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír 157 forinton fejezte be a kereskedést hétfőn, az árfolyama az elmúlt egy évben 137,5 forint és 184 forint között mozgott.

A közlemény szerint a NIO legegyedibb innovációja az általa gyártott elektromos autók cserélhető akkumulátorcsomagja. A NIO autóit más hasonló modellekhez hasonlóan töltőoszlopokról és hálózatról is lehet tölteni, ugyanakkor azok egyedi tervezése lehetővé teszi a teljes akkumulátorcsomag cseréjét kevesebb mint 3 perc alatt. A NIO jelenleg 60 akkumulátorcserélő állomást üzemeltet Európában, amit a jövőben tovább kíván bővíteni a kontinensen.

Az akkucsere-állomásokat gyártó üzemét Biatorbágyon működtető, 2014-ben alapított sanghaji székhelyű vállalat 2018-ban lépett a New York-i tőzsdére, amely mellett részvényeit a hongkongi és szingapúri tőzsdén is jegyzik. A NIO a világ számos országában tart fenn fejlesztőközpontokat: Nagy-Britanniában egy ipari tervezéssel, Kaliforniában és Berlinben a fejlett önvezető szoftverek fejlesztésével foglalkozó, Münchenben pedig az autók külső és belső megjelenését tervező design központtal van jelen.

A Nio két friss modellje - jól mutatnak majd magyar utakon is? Fotó: Nio

Kizárólagos importőrként az AutoWallis forgalmazza majd a fél régióban is a NIO autóit.

