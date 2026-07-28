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Makró Befektetés beruházás Kapitány István

Újabb kinevezés, a magyar gazdaság egyik legfontosabb intézményének élén

mfor.hu

Buday Bence lesz a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Zrt. új vezérigazgatója.

Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a Facebook-oldalán. A miniszter azt írta, hogy Buday több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére, korábban a Wallis Csoport vezérigazgató-helyetteseként a stratégiai fejlesztésekért, a portfólió kezeléséért és az új üzleti lehetőségek kialakításáért felelt.

Emellett a McKinsey & Company, és a Vodafone vezetői csapataiban is fontos szerepet töltött be. Kapitány szerint Buday „vezetésével a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét, és még több magas hozzáadott értékű beruházást vonz hazánkba”.

Kapitány hozzátette, céljuk, hogy a HIPA nyitottan és eredményesen szolgálja a befektetőket, innovatív szemlélettel működjön, valamint aktívan támogassa a stratégiai jelentőségű beruházásokat és a gazdasági növekedést elősegítő partnerségek építését.

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumnál még júniusban indult el az EXIM, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) és a HIPA átvilágítása. Kapitány István később leváltotta a Szijjártó-éra két fontos emberét a HIPA és a HEPA éléről. A HIPA-t eddig Joó István vezette, a HEPA-t pedig Bihari Katalin, az előző kormányok idején mindkét intézmény a Külgazdasági- és Külügyminisztérium, vagyis Szijjártó Péter felügyelete alá tartozott – írja a Telex.

A HIPA a külföldi vállalatok magyarországi befektetései előtt egyengeti az utat, és az elmúlt években leginkább nagy gyáripari beruházások támogatásáról volt ismert, a HEPA-ban pedig azzal foglalkoznak, hogy a magyar cégek külpiaci aktivitását segítsék.

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