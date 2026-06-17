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Makró Mol Olaj Szerbia

Újabb kirakósdarab került a helyére a Mol-NIS bizniszben

mfor.hu

Kaptak még egy kis időt.

Július 1-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) – közölte a szerb közmédia.

A NIS közleménye szerint

„ez az engedély lehetővé teszi a NIS-t vagy annak leányvállalatait érintő üzleti tevékenységek, szerződések és egyéb megállapodások fenntartását, beleértve a finomítást, a nyersolaj importját, az ellátásbiztonsághoz és a műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók végrehajtását, valamint a pénzügyi elszámolásokat”.

A NIS június 10-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, április 17-én kiadott és június 16-án lejáró engedély után. Aleksandar Vucic szerb elnök kedden jelezte, információi szerint kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból, és a NIS újabb 15 napos hosszabbítást kaphat, de ez lesz az utolsó alkalom, hogy meghosszabbítják a működési engedélyét. Ebben az időszakban kell megegyeznie a magyar Molnak és az orosz Gazpromnyeftnek a részvények adásvételéről.

A szerb kormány és a Mol képviselői kedden írták alá a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást. A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre – egyebek közt az OFAC jóváhagyására – van szükség.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)

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