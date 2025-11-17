3p
Makró Kiskereskedelem

Újabb könnyítést kértek a kormánytól – ezt ön is megérezheti

mfor.hu

A SZÉP-kártya tranzakciós díját mérsékelnék.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli a SZÉP-kártya felhasználhatóságának kiterjesztését a hideg élelmiszerek vásárlására, mert az egyszerre segítheti a lakosságot az alapvető élelmiszerek beszerzésében és a kiskereskedelmi forgalom élénkítését, ugyanakkor a SZÉP-kártyás hidegélelmiszer-vásárlások maximum 3,6 százalékos tranzakciós díjának mérséklését javasolja – közölte a szövetség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint azt javasolják, hogy a kiskereskedelemben felhasznált SZÉP-kártyákat ne terhelje a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványt (MTSZA) számára kötelezően fizetendő 50 százalékos díjrész. Így a hideg élelmiszervásárlások után a pénzforgalmi szolgáltatónak fizetendő a jelenlegi maximum 3,6 százalékos tranzakciós díj kezelhetőbb szintre csökkenhetne. Ismertetésük szerint a SZÉP-kártyás vásárlások tranzakciós költsége 3,6 százalék, amely mintegy 3 százalékponttal magasabb, mint a szokásos fizetési tranzakcióké. Ez azért terheli a SZÉP-kártyás fizetéseket, mert az ebből befolyó díjak javarészt a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványt (MTSZA) gazdagítják, amely a befolyó díjakat visszaforgatja a magyar turizmus fejlesztésére. Az eredeti koncepció szerint tehát a többletdíj befizetésével az elfogadóhelyek hozzájárulnak saját szektoruk működési feltételeinek javításához. A kiskereskedelem ezzel szemben nem haszonélvezője az MTSZA költéseinek, és közvetlenül nem részesedik a magyar turizmus fejlesztéséből, így a díj a kereskedelemben egy újabb forgalmi adóként viselkedik.

A tranzakciós költség a termékek ÁFA-val növelt ára után fizetendő, éppen úgy, mint a 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó. A kiskereskedelmi adó és a SZÉP-kártyás tranzakciók többletterhe együtt 7,5 százalék, ami normál körülmények között is elviszi a kiskereskedelmi árrés jelentős részét, de például egy árrésstoppos terméknél a 10 százalékos árrés háromnegyedét – tették hozzá. „Ez extrém terhelés, amely mindössze 2,5 százalékos árrést hagy az árrésstopos termékek SZÉP-kártyás kifizetése után. Ebből kellene fedezni a munkatársak fizetését, a logisztikai, infrastrukturális és rezsiköltségeket. Ilyen mértékű hatékonyságot a legjobban működő nagy kereskedelmi láncokkal szemben sem lehet elvárni, vagyis a SZÉP-kártyás fizetések áremelésekhez, árrésstoppos termékek esetén pedig egyértelműen veszteséghez vezetnek” – áll a közleményben.

 

