Újabb kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarországgal szemben az Európai Bizottság 

Az Európa Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot, amiért az ellentmondott az Energia Charta Egyezményhez kapcsolódó, EU-n belüli választottbírósági eljárásokkal kapcsolatos uniós álláspontnak – közölte a Bizottság a Telex cikke szerint.

A Bizottság szerint mivel Magyarország nyíltan egyoldalú, az Unióétól eltérő álláspontot képvisel, megsérti az Európai Unióról szóló szerződésbe foglalt lojális együttműködési kötelezettséget, és Magyarország megsértette az uniós jog autonómiájának, elsőbbségének, hatékonyságának és egységes alkalmazásának általános elveit is. Magyarország fenntartja álláspontját, ezért a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot.

Több eljárást indítottak

Fotó: Depositphotos

A Bizottság újabb lépést tett az autópálya-koncesszió miatt indított eljárásban is. A testület 2024-ben indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen az autópálya-koncessziós szerződések szabályainak megszegése miatt. Most úgy döntöttek, hogy kiegészítő felszólító levelet küld Magyarországnak, amiért az nem tartotta be a közbeszerzésre és a koncessziókra vonatkozó uniós szabályokat a gyorsforgalmi úthálózatának építésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződés odaítélése során.

Ahogy arra a cikk emlékeztet, a koncessziót Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető konzorcium nyerte meg 2022 májusában. Olyan feladatokat kapott, mint az új gyorsforgalmi utak építése, sávbővítés és üzemeltetés-fenntartás 35 évre. A konzorcium ebben az időszakban a G7 számítása szerint 700 milliárd forintot kereshet, és négy hónap alatt 6,5 milliárdos nyereséget könyvelhetett el.

Magyarországnak két hónapja van arra, hogy válaszoljon a levélre és orvosolja a Bizottság által feltárt hiányosságokat, és mennyiben a Bizottság nem kap kielégítő választ, úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt ad ki.

Emellett a Bizottság közölte, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás nem megfelelő átültetése miatt is – számolt be a Telex.