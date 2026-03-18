Újabb lélektani határt lép át a dízel ára

A Holtankoljak információi szerint csütörtöktől ismét jelentős mértékben emelkednek a nagykereskedelmi árak. A benzin esetében bruttó 11 forintot, a gázolaj esetében pedig bruttó 15 forintot jelent ez.

2026. március 18-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 648 forint/liter

Gázolaj: 703 forint/liter

Természetesen ezek az árak nem vonatkoznak a védett áron tankolókra, akik továbbra is 595, illetve 615 forintos áron vásárolhatnak a magyar benzinkutakon.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>