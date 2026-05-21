Újabb magyar nagyvárosokban indul el az Uber

Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után immár Pécsen és Kecskeméten is elérhetővé válik az Uber szolgáltatása. Az alkalmazás segítségével az utasok néhány érintéssel rendelhetnek fuvart, valós időben követhetik az útvonalat, és elektronikusan fizethetnek, miközben biztonságos, kiszámítható és kényelmes közlekedési élményhez jutnak.

A pécsi indulás mögött többek között az áll, hogy a város pezsgő egyetemi központként, valamint a régió kulturális és turisztikai központjaként egész évben jelentős mobilitási igényt generál. Kecskemét esetében pedig a dinamikusan fejlődő gazdasági környezet, az erős ipari jelenlét és a régiós szerepkör indokolta a terjeszkedést. Az Uber adatai szerint az alkalmazás megnyitások alapján a városban egyértelmű érdeklődés mutatkozik a szolgáltatás iránt.

„A mostani terjeszkedés újabb fontos állomása az Uber magyarországi építkezésében. Célunk, hogy fokozatosan minél több hazai városban jelen legyünk, és olyan, könnyen használható szolgáltatást kínáljunk, amely egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi a városi közlekedést. A magyarországi jelenlétünk további bővítése is tervben van, szeretnénk egyre több felhasználó számára egyszerűbbé és kényelmesebbé tenni az utazást” – mondta Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője.

Így már hat városban gurul az Uber.

„Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra az Uber Taxi szolgáltatással Budapesten, azóta pedig hónapról hónapra folyamatosan bővül az utasaink közössége. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vidéki nagyvárosokban is folyamatosan fejlesszük a szolgáltatásunkat, ugyanakkor itt nem állunk meg: hosszú távú célunk, hogy szinte teljes országos lefedettséget biztosítsunk, és az ország minél több pontján elérhetővé váljon az Uber” – tette hozzá Reich Ádám, az F Mobilitás Kft., az Uber magyarországi partnercégének ügyvezetője.

Az Uber mindkét városban helyi partnerekkel együttműködésben indul el. Pécsen a Martin Busz Kft., Kecskeméten pedig a Taxi Plusz 2006 Kft. támogatja a szolgáltatás működését.

Az indulást mindkét városban kedvezményes hétvégi promóció kíséri. Pécsen a felhasználók a PECS2026 kód használatával 2026. május 21. és 24. között legfeljebb három alkalommal utazhatnak alkalmanként akár 6000 forint kedvezménnyel. Kecskeméten a KECSKEMET2026 kód biztosít hasonló kedvezményt 2026. május 28. és 31. között.

Az Uber a személyszállítás mellett más mobilitási és logisztikai szolgáltatások fejlesztésén is dolgozik Magyarországon. A vállalat nemrég Budapesten indította el az Uber Futár szolgáltatást, amely az alkalmazáson keresztül gyors és egyszerű csomagküldést tesz lehetővé a fővároson belül. Az Uber célja, hogy a jövőben egyre több, a mindennapi közlekedést és városi mobilitást támogató szolgáltatással legyen jelen a magyar piacon.