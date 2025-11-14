Újabb magyar vétó a láthatáron: ezt most Szijjártó Péter jelentette be

Magyarország nem szavazza meg pénteken az Európai Bizottság javaslatát, amely a vasötvözetek behozatalára vonatkozó vámkivetésről szól – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.

Brüsszel nem tud lenyugodni: az Európai Bizottság újabb vámokat akar kivetni, ezúttal a vasötvözetek behozatalára. Ezzel újabb áremelkedéseket fognak okozni, mert ezeket az alapanyagokat számos iparágban használják

– írta. A miniszter közölte azt is, hogy pénteken reggel telefonon tárgyalt Cecilie Myrsethtel norvég kereskedelmi miniszterrel, akinek megerősítette: Magyarország „természetesen” a javaslat ellen fog szavazni. Ezt azzal indokolta, hogy

a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!

Az európai és magyar acéliparral nemrég egy átfogó cikkben foglalkoztunk kiemelve, hogy úgy tűnik, a kormánynak is egyre fontosabb a Dunaferr megmentése: