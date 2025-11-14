1p
Újabb magyar vétó a láthatáron: ezt most Szijjártó Péter jelentette be

mfor.hu

Brüsszelben ma ismét magyar vétó várható.

Magyarország nem szavazza meg pénteken az Európai Bizottság javaslatát, amely a vasötvözetek behozatalára vonatkozó vámkivetésről szól – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.

Brüsszel nem tud lenyugodni: az Európai Bizottság újabb vámokat akar kivetni, ezúttal a vasötvözetek behozatalára. Ezzel újabb áremelkedéseket fognak okozni, mert ezeket az alapanyagokat számos iparágban használják

– írta. A miniszter közölte azt is, hogy pénteken reggel telefonon tárgyalt Cecilie Myrsethtel norvég kereskedelmi miniszterrel, akinek megerősítette: Magyarország „természetesen” a javaslat ellen fog szavazni. Ezt azzal indokolta, hogy

a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!

Az európai és magyar acéliparral nemrég egy átfogó cikkben foglalkoztunk kiemelve, hogy úgy tűnik, a kormánynak is egyre fontosabb a Dunaferr megmentése:

A német Bundestag költségvetési bizottsága péntek reggel véglegesítette a 2026-os büdzsét, amely jelentős gazdaságélénkítő beruházásokat tartalmaz.

A péntek reggel megjelent építőipari adatok láttán van remény arra, hogy az utóbbi időben szenvedő ágazat végre elinduljon felfelé, s így hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyar gazdaság háromévi stagnálás után végre érdemben növekedjék.

Kis túlzással lassan a dezinflációval küzd Franciaország.

Egészen pontosan 860 milliárd forintnyi.

A miniszter által irányított építőipar a két számjegyű augusztusi zuhanás után szeptemberben ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva,

Immár hivatalos, velünk marad az árrésstop.

Több fontos szektorban is lassult, vagy éppen visszaesett a kínai gazdaság, amelynek vezetése azonban továbbra sem tesz le az 5 százalékos GDP-céjáról.

Magáncégek esetében nagyon szokatlan a közös közbeszerzés: húsz vállalkozás összesen 1903 munkavállalónak keres egészségbiztosítót.

Az Európai Unión kívülről érkező csomagokra jön rá a tarifa. 

A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások támogatása érdekében, ezért 100 milliárd forinttal emeli a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét, ugyanis a befogadott kérelmek értéke már elérte a rendelkezésre álló 600 milliárd forintos keretösszeget – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

