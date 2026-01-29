2p
Makró Európai Unió Munkaerőpiac Nagy Márton

Újabb mutatóban lóg ki lefelé a magyar gazdaság Európában

mfor.hu

Javult a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban januárban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon romlott – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett végleges adataiból.

A gazdasági hangulatindex az euróövezetben a decemberi 97,2 pontról 99,4 pontra erősödött, az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig 97,3 pontról 99,2 pontra emelkedett.

A foglalkoztatási várakozások indexe az EU-ban 98,2 pontról, 99,1 pontra, az euróövezetben 97 pontról 98,2 pontra nőtt.

A fogyasztói hangulatindex az EU-ban a decemberi mínusz 12,5 pontról mínusz 111,7 pontra javult, az euróövezetben mínusz 13,2 pontról mínusz 12,4 pontra erősödött.

Ezzel szemben Magyarország

Magyarországon a gazdasági hangulatindex 95,1 pontra gyengült januárban a decemberi 100 pontról.

A foglalkoztatási várakozások indexe 102,7 pontról 101,7 pontra változott. Az ipari mutató a decemberi mínusz 7,7 pontról mínusz 11,2 pontra romlott, a szolgáltatóipari mínusz 8,6 pontról mínusz 13 pontra süllyedt.

A fogyasztói hangulat mínusz 19,5 pontról mínusz 19,6 pontra gyengült. A kiskereskedelem hangulati mutatója a decemberi mínusz 16,2 pontról mínusz 18,1 pontra esett.

Az építőipari hangulatindex a decemberi mínusz 27,7 pontról mínusz 25,7 pontra javult januárban.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyarok nem fogynak el, de a nyugdíjbomba már ketyeg

A magyarok nem fogynak el, de a nyugdíjbomba már ketyeg

A milliárdos családtámogatások nem érnek célt, ha közben munkaalapú társadalmat akar a kormány. A részmunkaidő reformja, a vállalati bölcsődék és a home office kiterjesztése hozhatná vissza a családalapítási kedvet. A Közép-Európai Egyetem (CEU) Tényleg elfogynak a magyarok? című vitaestjén az is kiderült, miért a legalacsonyabb és a legmagasabb státuszú pároknál születik a legtöbb gyerek, és mik azok a betonba öntött vízumok. Az Mfor arról kérdezte a demográfusokat, mi lesz a magyar munkaerőpiaccal, amikor három-négyszázezer ember hirtelen nyugdíjba megy, és emelnék-e a nyugdíjkorhatárt.

Romlott a mérleg: nagyot ugrott az EU-n kívüli országokból az import

Romlott a mérleg: nagyot ugrott az EU-n kívüli országokból az import

Decemberben és 2025 egészében is romlott a mérleg. Az egész évet tekintve az import bővülését és az export visszaesését jelentette a KSH.

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal alacsonyabb szinten realizálódtak

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.

A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése után is 6,5 százalékon maradt a jegybanki alapkamat. Az MNB elnöke, Varga Mihály ráadásul kommunikációjában igyekezett hűteni a kedélyeket azzal kapcsolatban, hogy még a választások előtt csökkentheti az irányadó rátát a Monetáris Tanács. A forint ezt kétéves csúccsal hálálta meg.

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

A nemzetgazdasági miniszter hosszabb értekezésben állapította meg, hogy a magyar gazdaság bajainak okozója Brüsszel és a béna német autógyárak. Nagy Márton a magasabb hozzáadott értékű termelés felé terelné a magyar ipart, miközben az akkumulátorgyártással éppen ezzel ellentétes irányt jelölt ki a kormány. Úgy tűnik, hogy a jobb kéz továbbra sem tudja, mit csinál a bal. Ez pedig azt jelenti, hogy egy újabb Orbán-kormány alatt legfeljebb a külső körülmények nagyon szerencsés alakulásának köszönhetően várható fejlődés. Jegyzet.

Félelmetes mélyponton járt a dollár

Félelmetes mélyponton járt a dollár

Trump megszólalása rontott a helyzeten.

Nagy Márton: Új gazdasági honfoglalásra van szükség

Nagy Márton: Új gazdasági honfoglalásra van szükség

A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország akkor jár a legjobban, ha a mérnöki, fejlesztési és innovációs képességeit bővíti. Emellett aggódva figyeli, ahogy Kína letarolja az európai elektromosautó-piacot.

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

A Suzuki Swiftet letaszította az első helyről az Opel Astra: utóbbira 94 ezer alkalommal kattintottak a Használtautó.hu oldalán. A Volkswagen Passat is a legnépszerűbb, egymillió forint alatti típusok között van.

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Az euró-forint árfolyam 380 közelében ingadozik, két éve nem volt példa hasonlóra.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168