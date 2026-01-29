Újabb mutatóban lóg ki lefelé a magyar gazdaság Európában

A gazdasági hangulatindex az euróövezetben a decemberi 97,2 pontról 99,4 pontra erősödött, az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig 97,3 pontról 99,2 pontra emelkedett.
A foglalkoztatási várakozások indexe az EU-ban 98,2 pontról, 99,1 pontra, az euróövezetben 97 pontról 98,2 pontra nőtt.
A fogyasztói hangulatindex az EU-ban a decemberi mínusz 12,5 pontról mínusz 111,7 pontra javult, az euróövezetben mínusz 13,2 pontról mínusz 12,4 pontra erősödött.
Ezzel szemben Magyarország
Magyarországon a gazdasági hangulatindex 95,1 pontra gyengült januárban a decemberi 100 pontról.
A foglalkoztatási várakozások indexe 102,7 pontról 101,7 pontra változott. Az ipari mutató a decemberi mínusz 7,7 pontról mínusz 11,2 pontra romlott, a szolgáltatóipari mínusz 8,6 pontról mínusz 13 pontra süllyedt.
A fogyasztói hangulat mínusz 19,5 pontról mínusz 19,6 pontra gyengült. A kiskereskedelem hangulati mutatója a decemberi mínusz 16,2 pontról mínusz 18,1 pontra esett.
Az építőipari hangulatindex a decemberi mínusz 27,7 pontról mínusz 25,7 pontra javult januárban.