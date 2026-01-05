Újabb nagy bejelentés a 4iG-től

A 4iG űripari és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT együttműködési megállapodást kötött a CSG Csoport többségi tulajdonában lévő járműgyártó Tatra Trucks vállalattal. A megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon a Tatra katonai és speciális járműveire, valamint az azokhoz kapcsolódó megoldásokra. Az együttműködés keretében a felek vizsgálják a Rába Járműipari Holding gyártási kapacitásaira támaszkodó magyarországi alkatrészgyártás, a teljes járművek gyártásának és összeszerelésének, valamint az egyes rendszerek közös fejlesztésének lehetőségeit, hozzájárulva a hazai védelmi kapacitások bővítéséhez – közölte a cég.

