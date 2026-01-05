1p
Makró 4iG

Újabb nagy bejelentés a 4iG-től

mfor.hu

Teljes katonai járművek gyártása kezdődhet.

A 4iG űripari és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT együttműködési megállapodást kötött a CSG Csoport többségi tulajdonában lévő járműgyártó Tatra Trucks vállalattal. A megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon a Tatra katonai és speciális járműveire, valamint az azokhoz kapcsolódó megoldásokra. Az együttműködés keretében a felek vizsgálják a Rába Járműipari Holding gyártási kapacitásaira támaszkodó magyarországi alkatrészgyártás, a teljes járművek gyártásának és összeszerelésének, valamint az egyes rendszerek közös fejlesztésének lehetőségeit, hozzájárulva a hazai védelmi kapacitások bővítéséhez – közölte a cég.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Béremelést szeretne 2026-ban? Ennyit lehet keresni az Aldiban

Béremelést szeretne 2026-ban? Ennyit lehet keresni az Aldiban

Bruttó félmillió forint felett egy kezdő dolgozó bére.

Több száz munkáshiteles nem fizeti a részleteket

Több száz munkáshiteles nem fizeti a részleteket

A fiatalok felvették a 4 millió forintos hitelt, de eszük ágában sincs törleszteni. Az állami kezességvállalás miatt az adófizetők fizetik vissza a kölcsönüket. 

Nem fogja kitalálni, mi drágult a leginkább a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteiben

Nem fogja kitalálni, mi drágult a leginkább a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteiben

Ezt hozta a 2025-ös év a diszkontokban. 

Tele a naptár: olyan pakkot kapunk, amire Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

Tele a naptár: olyan pakkot kapunk, amire Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

Több adat is megjelenik az év első teljes munkahetében.

Ezek a gazdasági adatok befolyásolhatják a 2026-os választásokat

Jön a kampányfinis: ezek a gazdasági adatok befolyásolhatják az áprilisi választásokat

Az ünnepi időszak és az újév köszöntése után ismét teljes fordulatszámra pörög fel a világgazdaság. Idehaza ráadásul a szokásos üzletmenet mellett bő három hónap múlva országgyűlési választásokat is tartanak, így különös figyelem irányulhat a magyar gazdaság állapotára. Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen, akár a végeredményt is befolyásoló adatok érkeznek még az áprilisi voksolás előtt.

Ki lesz 2026 első világbajnoka? 1 millió font a tét a ma esti darts-vb-döntőn

A helyszínen volt szerencsém átélni az utóbbi évek egyik legnagyobb sportőrületét, a darts-világbajnokságot a 10 ezer szurkoló befogadására alkalmas Alexandra Palace-ban vagy ismertebb becenevén: az Ally Pally-ben. Szombat este eldől, a mindössze 18 éves angol Luke Littler megvédi-e a címét, vagy a nála alig öt évvel idősebb holland Van de Veen lesz a legkurrensebb sportági szakszövetség, a PDC által 1994 óta rendezett világverseny tizennegyedik világbajnoka. A tét nem kicsi: a győztes 1 millió fontot vihet haza, dupla annyit, mint egy évvel ezelőtt.

Fel kellett gyűrniük az ingujjukat Szalay-Bobrovniczky Kristóf embereinek

Tavaly csaknem 1700 bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére.

Orbán Viktor sem örülhetett ezeknek a számsoroknak – ezek az év legnézettebb hét ábrái

Orbán Viktor sem örülhetett ezeknek a számsoroknak – ezek voltak 2025 legnézettebb ábrái

Ezek voltak a legnézettebb vasárnapi grafikonjaink.

Csak kapkodhatják a fejüket a hazai kis- és középvállalkozások

Csak kapkodhatják a fejüket a hazai kis- és középvállalkozások

Adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti 2026-ban a kormány a mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A cél változatlan: kiszámítható működési környezet, több beruházás, több munkahely és versenyképesebb magyar vállalkozások.

Csak látszólag jártak jól a magyar autósok

Csak látszólag jártak jól a magyar autósok

Noha az év végén kisebb mértékben csökkent az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a magyar autósoknak nincs oka az örömre. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő összefoglalója szerint ugyanis más régiós országokban nagyobb mértékben csökkentek az árak. Így a közép-európai régióban ismét Magyarországon kell az egyik legmagasabb árat fizetni tankoláskor.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168