Szijjártó Péter bejelentette, hogy az energiaválság miatt Szlovénia irányába nyit a magyar kormány

Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgázhálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve – ezt jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető Budapesten a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről.

Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, s ezért hazánk a hét szomszédja közül hattal már összekötötte a hálózatát. Egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van.

„Itt volt az idő, hogy megtegyük a legfontosabb lépést abba az irányba, és kössük meg a megállapodást arról, hogy összekötjük a két ország földgázszállítási rendszerét. Ennél többet szárazföld által körülzárt országként nem tudunk tenni a földgázellátásunk biztonságáért, minthogy összekötjük a földgázrendszereinket minden szomszédos országgal. Szeretném azt is világossá tenni, hogy mi nem valami helyett építünk egy új útvonalat, hanem pluszban építünk új útvonalat” – fogalmazott Szijjártó.

Összességében egy 115 kilométer hosszú vezetéket építenek, amelynek magyar szakaszához mintegy 40 kilométernyi új vezetéket és egy kompresszorállomást kell építeni.

„Első lépésben 440 millió köbméteres kapacitást fog ez biztosítani évente, aztán ez később kibővíthető lesz 1,7 milliárd köbméterre, ami pedig lehetővé teszi Magyarország számára, hogy Szlovénián keresztül az olasz cseppfolyósított gázforrásokat is elérje.”

Az építéshez európai uniós forrásokért fognak lobbizni Brüsszelben, hiszen, ha az Európai Bizottság komolyan gondolja a közép-európai országok energiaellátásának a diverzifikációját, akkor ehhez forrást is kell biztosítani. A miniszter szerint a világ az iráni háború nyomán „minden idők egy legdurvább energiaellátási válsága felé közeledik nagy lépésekkel”, mivel a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajszükséglet húsz százalékát érinti.

Ha ez így megy tovább, még egy ideig velünk lesznek a védett árak

Ismét jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.

Nagyon dühös emberek várják Orbán Viktort Brüsszelben, de nem sokat tehetnek vele?

A szavakon kívül más fegyvere nincs az uniónak. Elég lehet a nyomás Orbán Viktor ellenállásának megtöréséhez?

Ámulhatnak-bámulhatnak Brüsszelben e magyar adat láttán

Az egy éve a 27 uniós tagország harmonizált fogyasztóiár-indexei alapján összeállított rangsorban még tökutolsó hazai pénzromlás most februárban a hetedik legalacsonyabb lett.

Újítás az első neobanknál

Az újonnan indult társas vállalkozások számára is elérhetővé váltak a BinX számlacsomagjai, tehát nem kell más szolgáltatónál számlát vezetni ahhoz, hogy egy cég a neobank ügyfele legyen – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel tovább erősödhet a verseny a vállalkozói bankszámláknál, hiszen a Binx ajánlatai igen vonzónak számítanak a piacon.

Újabb lélektani határt lép át a dízel ára

Emelkednek a nagykereskedelmi árak.

Mészáros Lőrinc belevágott a villanyszerelésbe is

A felcsúti milliárdos egy pici leányfalui cégben látott fantáziát, amely elektronikus vagyonvédelmi rendszereket telepít A-tól Z-ig.

Hamarosan akár 5-15 százalékkal is emelkedhet az építőanyagok ára

Az építőanyagok előállítása nagyon energiaigényes, sok terméket kőolajszármazékokból állítanak elő.

Ma fontos jelentést adnak ki Ursula von der Leyenék

A 27 uniós tagország februári harmonizált fogyasztóiár-indexeit ismerhetjük meg. Magyarország végre jó helyen állhat az összevetésben.

Európai összehasonlításban is csúcson volt tavaly a magyar infláció

Hazánkban Horvátországgal megegyező értékkel a harmadik legmagasabb volt az éves átlagos infláció az Európai Unióban 2025-ben – mutat rá a GKI.

Az iráni háború júniusra akár 45 millió embert taszíthat súlyos éhínségbe

Több tízmillió ember kerülhet akut éhezésbe, ha az iráni háború júniusig elhúzódik – derül ki az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) kedden közzétett elemzéséből.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

