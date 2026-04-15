Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

A gázolaj piaci ára 24 forinttal, a benziné 8 forinttal csökken csütörtöktől. Az Erste elemzői szerint viszont már most ki kellene vezetni a hatósági árakat, mert kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága.

Nagy csökkenés várható csütörtökön az üzemanyagok nagykereskedelmi piaci árában – írja a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 24 forinttal kerül kevesebbe várhatóan.

Április 15-én a benzin piaci átlagára 686 forint literenként, a gázolajé pedig 772 forint.

A hatósági árak, vagyis a benzin 595 forintos, és a gázolaj 615 forintos kiskereskedelmi ára továbbra is érvényben vannak. Az Erste elemzői szerint azonban

a védett ár intézménye megérett az azonnali kidobásra.

Az Mfornak küldött hírlevelében az Erste azt írta: az ország energiabiztonsága kiszolgáltatott helyzetbe került, miután a stratégiai üzemanyagkészlet 80 százalékát egy hónap alatt megvették a nagykereskedők. A nagykereskedők jó eséllyel előrehozták üzemanyag vásárlásaikat és a megvett készlet egy részét adták csak el végfelhasználóknak, de a helyzetet így is veszélyesnek tartják.

Az ország üzemanyag ellátásának jelenleg két forrása van. A MOL százhalombattai finomítója jelenleg 50-70 százalékos kapacitáskihasználtság mellett működik. „Egyrészt azért, mert tavaly októberben leégett az AV3-as üzem, másrészt mert január 27-e óta nem kap orosz nyersolajat a Barátság kőolaj vezetéken. Az utóbbiban lehet változás: Zelenszkij ukrán elnök ígérete szerint április végétől újra érkezhet orosz kőolaj a magyar finomítóba” – írja az Erste. Úgy látják, ez néhány százalékkal javíthatja a kapacitás-kihasználtságot, de nem oldja meg a problémát.

A dízelimport szinte teljesen leállt, legalábbis, ami a MOL-on kívüli beszállítókat érinti. Az alacsony áron fixált hazai nagykereskedelmi ár ugyanis nem ösztönöz arra, hogy ide bárki terméket hozzon be, hiszen bárhol máshol jóval magasabb áron lehet értékesíteni. Az import csatornákat pedig nem lehet gyorsan beindítani, ha egyszer leállnak – a mediterrán piacokról érkező dízel, ami a közép-kelet-európai deficitet elégíti ki, most Csehország, Ausztria és a Balkán országai felé áramlik. Az Erste elemzői úgy látják, hirtelen elterelni ezeket a kapacitásokat felénk nem lehetséges. A MOL csoporthoz tartozó Slovnaft üzemanyagára pedig Magyarországon kívül több más ország is pályázik.

Emiatt az ország érdeke az lenne, hogy a mostani rendszert azonnal kidobjuk és áttérjünk a piaci viszonyokra.

Ezt persze lehetne több eszközzel korrigálni, mint ahogy a lengyelek, a szlovének, a horvátok vagy a szerbek teszik: csökkenteni az adókat, eltörölni időlegesen az EKR rendszert vagy korlátozni a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzemanyag-marzsokat. Az árak persze így is emelkednek, de kisebb mértékben, mint teljes adóztatás esetén.

Még akár a technikai recesszióval is számolni kell idén a magyar gazdaságban

Még akár technikai recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság

Megbicsaklott a tavaly decemberben és januárban látott halovány lendület a magyar iparban. Februárban éves és havi alapon is gyengült a szektor teljesítménye. Az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság első negatív hatásai pedig még csak márciusban csaphattak le a vállalatokra. Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg idén a világgazdaságban, akkor elképzelhető, hogy a magyar gazdaság az év második felében ismét technikai recesszióba süllyed.

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Már nem olyan kedvezők a globális növekedési kilátások, mint azt a Nemzetközi Valutaalap korábban előrejelezte. Az idei és a jövő évi növekedés is elmaradhat a korábbi évek ütemétől.

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Megerősítette az első becslésben szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari termelés éves és havi alapon is csökkent Magyarországon februárban.

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Informatikai közbeszerzés eredményét hirdették ki napokkal a választások után: a 390 milliárd forintos tendert több tucat informatikai vállalkozás nyerte el.

Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Minimális erősödéssel nyitott a forint szerda reggel a devizapiacon: a svájci frankhoz viszonyítva 395 alá csökkent a váltószám.

Átalakítja az NB I-es szezon végét az MLSZ

Átalakítja az NB I-es szezon végét az MLSZ

Az első osztály utolsó helyezettje és a másodosztály első helyezettje továbbra is helyet cserél, viszont az NB I utolsóelőtti helyén álló csapat már nem biztos kieső. Jön az osztályozó meccs.

Az Európai Központi Bank is szívesen látná az eurót Magyarországon

Az Európai Központi Bank is szívesen látná az eurót Magyarországon

Az EKB elnöke, Christine Lagarde bizakodó, de az euró bevezetésének feltételeivel meg kell küzdenie Magyar Péter alakuló kormányának.

Nem lesz könnyű dolga a Tiszának: ilyen gazdasági helyzetet örökölnek Magyar Péterék

Nem lesz könnyű dolga a Tiszának: ilyen gazdasági helyzetet örökölnek Magyar Péterék

A választások előtt a Standard&Poor’s, a Tisza kétharmados győzelmét hozó voksolást követően pedig a Fitch Ratings jelezte, hogy az új gazdaságpolitikai ciklusban a költségvetés kiigazítására lesz szükség, a várhatóan májusban felálló új kormány részéről. Legrosszabb esetben ugyanis túlzottdeficit-eljárás, leminősítés és a bóvliba vágás várhat Magyarországra.

Európai Unió: csak így lehet hazahozni a helyreállítási alap forrásait Magyarországra

Az európai uniós szóvivő szerint a helyreállítási alap forrásainak lehívásához Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket.

Világos feltételekkel mindenki jól jár a hitelfedezeti biztosításoknál

Kölcsön felvételekor a bank is előírhatja, de lehet, hogy mi kötjük meg a magunk védelmére a hitelfedezeti biztosítást. Aláírás előtt mindig alaposan olvassuk el a biztosítás feltételeit, kiemelt információs dokumentumát! Arra is külön figyeljünk, ha csoportos biztosításról van szó, azaz a közvetítő banktól kell részletes adatokat kapnunk a biztosítási feltételekről. A Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett ajánlásában fogalmazza meg a biztosítókkal szembeni elvárásait a hitelfedezeti biztosítások fogyasztóbarát elemeinek erősítésére vonatkozóan.

RENDKÍVÜLI
Sulyok Tamás felkérte Magyar Pétert kormányalakításra

Sulyok Tamás felkérte Magyar Pétert kormányalakításra


Május 5-én vagy 6-án lehet az új Országgyűlés alakuló ülése.

