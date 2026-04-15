Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

Nagy csökkenés várható csütörtökön az üzemanyagok nagykereskedelmi piaci árában – írja a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 24 forinttal kerül kevesebbe várhatóan.

Április 15-én a benzin piaci átlagára 686 forint literenként, a gázolajé pedig 772 forint.

A hatósági árak, vagyis a benzin 595 forintos, és a gázolaj 615 forintos kiskereskedelmi ára továbbra is érvényben vannak. Az Erste elemzői szerint azonban

a védett ár intézménye megérett az azonnali kidobásra.

Az Mfornak küldött hírlevelében az Erste azt írta: az ország energiabiztonsága kiszolgáltatott helyzetbe került, miután a stratégiai üzemanyagkészlet 80 százalékát egy hónap alatt megvették a nagykereskedők. A nagykereskedők jó eséllyel előrehozták üzemanyag vásárlásaikat és a megvett készlet egy részét adták csak el végfelhasználóknak, de a helyzetet így is veszélyesnek tartják.

Az ország üzemanyag ellátásának jelenleg két forrása van. A MOL százhalombattai finomítója jelenleg 50-70 százalékos kapacitáskihasználtság mellett működik. „Egyrészt azért, mert tavaly októberben leégett az AV3-as üzem, másrészt mert január 27-e óta nem kap orosz nyersolajat a Barátság kőolaj vezetéken. Az utóbbiban lehet változás: Zelenszkij ukrán elnök ígérete szerint április végétől újra érkezhet orosz kőolaj a magyar finomítóba” – írja az Erste. Úgy látják, ez néhány százalékkal javíthatja a kapacitás-kihasználtságot, de nem oldja meg a problémát.

A dízelimport szinte teljesen leállt, legalábbis, ami a MOL-on kívüli beszállítókat érinti. Az alacsony áron fixált hazai nagykereskedelmi ár ugyanis nem ösztönöz arra, hogy ide bárki terméket hozzon be, hiszen bárhol máshol jóval magasabb áron lehet értékesíteni. Az import csatornákat pedig nem lehet gyorsan beindítani, ha egyszer leállnak – a mediterrán piacokról érkező dízel, ami a közép-kelet-európai deficitet elégíti ki, most Csehország, Ausztria és a Balkán országai felé áramlik. Az Erste elemzői úgy látják, hirtelen elterelni ezeket a kapacitásokat felénk nem lehetséges. A MOL csoporthoz tartozó Slovnaft üzemanyagára pedig Magyarországon kívül több más ország is pályázik.

Emiatt az ország érdeke az lenne, hogy a mostani rendszert azonnal kidobjuk és áttérjünk a piaci viszonyokra.

Ezt persze lehetne több eszközzel korrigálni, mint ahogy a lengyelek, a szlovének, a horvátok vagy a szerbek teszik: csökkenteni az adókat, eltörölni időlegesen az EKR rendszert vagy korlátozni a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzemanyag-marzsokat. Az árak persze így is emelkednek, de kisebb mértékben, mint teljes adóztatás esetén.