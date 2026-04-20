Újabb nagy esés – így szűkül az olló a benzinkutakon

Kedden tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára – írja a Holtankoljak.hu oldal. Előbbi bruttó 6 forinttal, míg utóbbi bruttó 14 forinttal lesz olcsóbb. A portál hozzáteszi, hogy ezzel „tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon”.
2026. április 20-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 672 forint/liter
- Gázolaj: 728 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- Gázolaj: 615 forint/liter
