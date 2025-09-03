Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Szerencsejáték

Újabb online kaszinót indított a NER

mfor.hu

Négyből négy online kaszinó az övék, így nagy a verseny a piacon.

Magyarországon új online kaszinó indulhat: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 2025. szeptember 1-jén engedélyezte az xcasino.hu honlapot, amely a negyedik legális magyar online kaszinó lesz az országban. Az új engedélyre a Sportfortuna.com figyelt fel elsőként a hatóság közhiteles nyilvántartásában.

Az xcasino.hu üzemeltetője az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft., az engedély érvényessége 2056. március 31. A domain jelenleg elérhető, karbantartási oldal látható rajta. Az új xcasino.hu indulásával az LVC Diamond Kft. már három online kaszinó márkát üzemeltet (a Vegas.hu és a Kaszino.hu mellett), míg a debreceni GrandCasino.hu egy másik vállalkozás, a Cívis Grand Casino Kft. működtetésében marad egyedüli szereplőként. Más hazai kaszinókoncesszió-tulajdonosok – például a győri, pécsi, miskolci vagy soproni kaszinók üzemeltetői – egyelőre nem éltek a lehetőséggel, hogy online kaszinót indítsanak – írja az oldal.

Az LVC Diamond közvetett tulajdonosa Garancsi István és Habony Árpád. Igazából a negyedik online kaszinó is az övék, de annak jövő januárban lejár az engedélye.

Így sem hasít, de Trump valósággal bedöntheti a magyar gazdaságot

Globálisan és Magyarországra nézve is jelentős kockázatokkal jár a vámháború, főleg akkor, hogyha megvalósul a legrosszabb forgatókönyv – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap legfrisseb elemzésében. Az IMF úgy véli, hogy az idei, csekélynek ígérkező hazai GDP-növekedést teljesen elmosná, de a jövő évit is csak jelképessé tehetné egy még tovább fokozódó kereskedelmi háború.

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

A németek mindenesetre meglépik – 2026-tól.

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Kevesebb volt a magyar és a külföldi vendég is.

Új ügyvezető igazgató az SAP Hungary élén

2025. október 1-jétől Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, és közvetlenül a közép-európai klaszter ügyvezető igazgatójának jelent majd.

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

De csak a gázolaj ára mehet fel – amennyiben a kutak lekövetik a nagykereskedők változtatását.

Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Az ICON Real Estate Management Kft. nyerte az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ZF Hungária debreceni vadonatúj gyártócsarnokának ingatlankezelésére kiírt pályázatát.

Oké, hogy hosszú Orbán Viktor kifutópályája, de sikerül még az idén felemelkedni?

Azt már július vége óta tudjuk, hogy a második negyedéves GDP-adatok ismeretében már a kormány 1 százalékos gazdasági növekedési tervének a teljesüléséhez is kisebbfajta csoda szükségeltetne. A kedd reggel közzétett részletes adatok még borúsabb képet festenek mind a jelenlegi helyzetről, mind a kilátásokról.

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Még ebben az évtizedben elkészülhetnek.

Nincs finomkodás az orosz finomítókkal – de közelebb hozza ez a békét?

Komoly károkat okoznak az ukrán drónok, de ez még csak a kezdet.

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Tárgyalni kellene a kormánnyal, de nincs időpont.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

