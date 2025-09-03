Újabb online kaszinót indított a NER

Magyarországon új online kaszinó indulhat: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 2025. szeptember 1-jén engedélyezte az xcasino.hu honlapot, amely a negyedik legális magyar online kaszinó lesz az országban. Az új engedélyre a Sportfortuna.com figyelt fel elsőként a hatóság közhiteles nyilvántartásában.

Az xcasino.hu üzemeltetője az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft., az engedély érvényessége 2056. március 31. A domain jelenleg elérhető, karbantartási oldal látható rajta. Az új xcasino.hu indulásával az LVC Diamond Kft. már három online kaszinó márkát üzemeltet (a Vegas.hu és a Kaszino.hu mellett), míg a debreceni GrandCasino.hu egy másik vállalkozás, a Cívis Grand Casino Kft. működtetésében marad egyedüli szereplőként. Más hazai kaszinókoncesszió-tulajdonosok – például a győri, pécsi, miskolci vagy soproni kaszinók üzemeltetői – egyelőre nem éltek a lehetőséggel, hogy online kaszinót indítsanak – írja az oldal.

Az LVC Diamond közvetett tulajdonosa Garancsi István és Habony Árpád. Igazából a negyedik online kaszinó is az övék, de annak jövő januárban lejár az engedélye.