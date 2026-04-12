Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

Kövesse velünk élőben, percről percre a választási eredményeket vasárnap 19 órától!

Makró

Újabb őrületes részvételi szám – van, ahol egymillió ember szavazott fél nap alatt

Majdnem akkora a félnapos részvételi arány, mint 1998-ban az egész napos. Pest megye viszi a prímet, a szabolcsiak vannak a részvételi lista végén.

A választásra jogosultak 54,14 százaléka volt voksolni délután 1 óráig a Nemzeti Választási Iroda friss adatai szerint. Ez továbbra is elképesztően kimagasló részvételt jelent: 2018-ban voltunk ehhez a legközelebb ilyenkor, de akkor is csak 42,32 százalékon járt a részvétel. Hogy mennyire kiemelkedően magas ez a szám, azt jól mutatja, hogy ez 1998-ban majdnem az egész napos részvételi arány volt – akkor 56,26 százalék vett részt a választásokon (az első fordulóban). Most 6 órával az urnazárás előtt gyakorlatilag elértük ezt a szintet. 

A vármegyénkénti bontás így néz ki:

Pest megyében a szavazók száma már 13 órakor átlépte az egymilliót.

A leggazdagabb magyar miatt nem lesz városligeti majális

Idén május elsején megszakad egy 135 éves hagyomány: nem rendezhetnek majálist a szakszervezetek a Városligetben. A terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. ugyanis évek óta tartó kiszorítósdi után – és idén is több hónapos időhúzást követően – ezúttal egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. A teljes területet az ünnep idejére a kormányközeli – Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó – Indamedia Csoport kapta meg.

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

Az elmúlt napokban országszerte olyan óriásplakátokkal találkozhatunk, mely szerint Magyarországon a legolcsóbb a 95-ös oktánszámú benzin. Sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen több olyan ország is van az unióban, ahol alacsonyabb árat találunk. Igaz, az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint a hatósági árnak köszönhetően valóban az olcsóbb országok közé kerültünk.

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Fontos határidő érkezik a választások után: májustól már nem csak a jogállamisági eljárás, hanem a túlzottdeficit-eljárás oldaláról is fenyegetheti Magyarországot az uniós fejlesztési források teljes blokkolása. Bármelyik politikai erő is kerüljön hatalomra, az új kormánynak szembe kell néznie a választási osztogatás költségvetési következményeivel.

Bod Péter Ákos: a gazdaságot is visszaveti a túlpolitizáltság

Fennáll a veszély, hogy a tartósan gyenge teljesítményhez „hozzászokik” a gazdaság, és valójában az alacsonyabb szint a valóságos képességet mutatja. Nagy kérdés, hogy az új kormány gazdaságpolitikája képes lesz-e egy magasabb növekedési pályára állítani Magyarországot. 

Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

Az idei költségvetési hiánycél 81 százalékát teszi ki az év első három hónapjában összeadódott deficit. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a költségvetés stabil.

Sokaknak fog fájni, hogy mit nyitott meg Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Kis csúszással, de befejezték a budai villa átalakítását, így nem volt akadálya, hogy elkezdődjön bent a munka.

Orbán Viktor és Robert Fico is örülhet: későbbre halasztja az orosz olaj importtilalmát az EU

Megugrottak az olajárak, nincs elég politikai támogatottsága az ötletnek – ezzel indokolta az Európai Bizottság, hogy nem április közepén mutatják be az orosz olaj importtilalmáról szóló rendelettervet. A halasztás egyértelműen Magyarország és Szlovákia pozícióját erősíti. 

Várhatják a szombatot, akiknek nincs magyar rendszámuk

A dízel piaci ára bruttó 25 forinttal csökken szombattól, a benziné pedig bruttó 9 forinttal. Előbbi piaci ára várhatóan 800 forint alá csökken ezzel, a benziné már pénteken is 700 forint alá esett.

Újabb gigantikus összeget helyezett át a kormány a Rezsivédelmi Alapból

2026 első fél évében több mint 400 milliárd forinttal kell kipótolni a közműszolgáltatókat a csökkentett rezsidíjak ellenében. Ezúttal 93,2 milliárd forintot kapnak.

Publicus: beindult a várható győzteshez húzás a magyar választóknál

52-39 a Tisza Párt és a Fidesz szavazóinak aránya a Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint. Ez a különbség a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozik, a teljes népességben 38-29 az állás a Tisza javára.

