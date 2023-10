Újabb összevetés mutatta meg, hol a helyünk Európában

Sikerként értékeli a kormány, hogy intézkedései hatására az éves infláció már novemberben egy számjegyű lehet. Pedig ez egyáltalán nem nagy truváj, az Európai Unióban rajtunk kívül már mindenkinél tíz százalék alatti az egy évre visszatekintő fogyasztóiár-index, de egész Európában is csak Törökországban nagyobb a pénzromlás, mint nálunk – derül ki a legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképből.

Ráadásul a nem EU-s országok közül a törökök mellett már csak Szerbiában volt a múlt havi éves fogyasztóiár-index két számjegyű – bár ott is már csak szinte hajszállal, lévén, hogy 10,2 százalék lett. Amiből az is következik, hogy a háborúban álló mindkét félnél, Oroszországban és Ukrajnában is egy számjegyű az éves infláció, de mellettük még olyan, a magyarnál fejletlenebbként számontartott államokban is, mint például Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia vagy Montenegró.

A tekintetben pedig egyenesen csak irigykedhetünk, ha megnézzük, hogy azon országok közül, amelyeket velünk egy kalap alá szoktak venni:

Bulgáriában 6,3,

Horvátországban 6,6,

Csehországban 6,9,

Szlovéniában 7,5,

Lengyelországban 8,2,

Szlovákiában 8,2,

Romániában 8,83

százalék volt az éves fogyasztóiár-index szeptemberben.