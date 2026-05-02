Újabb pletyka segíthet a benzinpiacon

A hazai üzemanyagellátás alacsonyabb, rögzített áron egyelőre biztosított, ám nagy kérdés, hogy meddig. A napokban ugyanis a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor arról beszélt, hogy látványosan nőtt márciusban a hazai üzemanyag-fogyasztás: a benzin esetében 18, a dízelnél 25 százalék volt a növekedés februárhoz képest, ami jelentősen túlmutat a megszokott, szezonális változáson.

A szakember szerint drámai alacsony szinten vannak a stratégiai üzemanyag-készletek. Ezeknek a közvetlenül az autóba nem tölthető kőolajjal együtt 90 napra elegendőnek kellene lennie, de most ott tartunk, hogy 15-17 naposra csökkent a tartalék mennyisége.

Annak a véleményének is hangot adott, hogy rendkívül drámai a helyzet, be kellene takarítani az összes szabad molekulát, ami Európában fellelhető. Ezt azonban éppen a „védett ár” akadályozza, mert a külföldön elérhető üzemanyag most jóval drágább – mutatott rá a szakértő.

Szerinte közel vagyunk ahhoz, hogy az ország „falhoz csapódjon”. Ha a gázolaj-ellátás megáll, a gazdaság is megáll.

Április végén, május elején kifutnak azok a szerződések, amelyek valamennyire enyhítették a kisebb kutak veszteségeit, mondta Egri Gábor. Ezért az úgynevezett független kutak hamarosan ellátási szerződés és így eladható üzemanyag nélkül maradhatnak.

Ráadásul az utóbbi két hétben a piaci árak emelkedtek, így az üzemanyagimporttal várhatóan továbbra sem lehet számolni. A tartalékok leapadásával pedig hamarosan fel kell függeszteni a hatósági árakat.

Az persze megoldás lehet, hogy a mostani, nagyságrendileg 80-100 forintos különbséget, ami a rögzített és a piaci árak között látható, átmeneti adócsökkentéssel „eltüntetik”. Ugyanakkor az új kormány számos olyan lépést jelentett be, amelyek miatt az áfa- és jövedékiadó-bevételekről nem tudnak tartósan lemondani.

Európai szinten olcsó a magyar üzemanyag

Az adócsökkentés egyébként már-már általánosnak mondható, számos ország igyekezett ilyen módon segíteni mind az autósokat, mind a vállalkozásokat. Így az elmúlt időszakban több országban is meglehetősen nagy kilengést mutattak az árak.

A Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal hat olyan EU-ország volt, amelyekben a hazai (védett) áraknál alacsonyabbat találunk.

Az olcsóbb országok többsége egyébként a régióban található: három olyan közép-európai ország van, ahol a magyarországinál alacsonyabb benzinárat láthatunk.

Ahogy azt hetek óta írjuk, a gázolaj esetében némileg más a helyzet. Ennek hazai ára ugyanis az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A legutóbbi adatok is ezt mutatták, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai alapján csupán Máltán és Lengyelországban lehet olcsóbban gázolajat tankolni, mint Magyarországon.

Csak ismételni tudjuk magunkat: a régióban is az egyik legalacsonyabb a magyarországi rögzített ár. Ennél, ahogy azt jeleztük, egyedül a lengyel autósok tudnak olcsóbb gázolajat vásárolni.

Merre tovább, olajár?

Az elmúlt néhány napban az olajpiac jelentős volatilitást mutatott, amit főként geopolitikai hírek, piaci spekulációk és makrogazdasági adatok befolyásoltak. A hét elején az árak még stabilan mozogtak, de a hét második felében – különösen pénteken – jelentős áresés következett be. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a piacon elterjedt a hír: az Egyesült Államok és Irán között akár megállapodás is születhet az iráni olajexport visszaállításáról.

A piac ugyanis úgy reagált, hogy amennyiben Irán visszatérhet a globális olajpiacra, az jelentős kínálatbővülést eredményezhet, ami lefelé nyomja az árakat. Ugyanakkor az áresés nagyrészt a spekulációkra épült, mivel konkrét, hiteles, hivatalos információ nem jelent meg arról, hogy valóban közel lenne a felek közötti egyezség. Bár a piac gyorsan reagált a hírekre, a tényleges megállapodás jelentősen bonyolultabb és lassabb folyamat lehet.

Az USA és Irán közötti tárgyalások hosszú ideje folyamatban vannak, és bár időről időre felreppennek pozitív hírek, a két ország közötti politikai és stratégiai ellentétek továbbra is jelentősek. A piac egyelőre túlreagálta a híreket, és a tényleges áttöréshez komoly diplomáciai egyeztetések, engedmények szükségesek mindkét oldalon.

Összefoglalva: a pénteki áresés részben megalapozott, de inkább a spekulációk vezérelték, mintsem a valódi, hiteles információk. Az USA-Irán megállapodás esélye továbbra is bizonytalan, így a piac valószínűleg folytatja a hullámzó mozgást a következő napokban.

Ugyanakkor ennek hatására mérséklődhetnek a finomított termékek árai, vagyis az üzemanyagok tőzsdei ára is.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a piaci árak a jövő héten csökkenhetnek. Az egészen biztos, hogy a Magyar Péter vezette új kormány első lépéseként el akarja kerülni az üzemanyagárak jelentő emelkedését, így a hatósági árat egy ideig fenn fogják tartani, annak kivezetésére például a cikkünkben említett átmeneti adócsökkentéssel kerülhet majd sor. Így a prognózisunk szerint a következő egy-két hónapban a piaci árnál továbbra is olcsóbb lehet a tankolás, ám érdemes lelkileg már most felkészülni a közelgő változásokra.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.