Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok

Újabb pletyka segíthet a benzinpiacon

Király Béla
Pénteken az iráni háború kapcsán ismét elterjedt egy pozitív hír, a befektetők pedig remélik, hogy valóban lezárulhat a konfliktus. Az olaj ára esett, ugyanakkor az elmúlt hetek tapasztalatai alapján érdemes óvatosnak lenni. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő napokban csökkenhet az üzemanyagok piaci ára. Bár a leendő kormány hitet tett az ársapka fenntartása mellett, ez csak átmeneti megoldás lehet.

A hazai üzemanyagellátás alacsonyabb, rögzített áron egyelőre biztosított, ám nagy kérdés, hogy meddig. A napokban ugyanis a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor arról beszélt, hogy látványosan nőtt márciusban a hazai üzemanyag-fogyasztás: a benzin esetében 18, a dízelnél 25 százalék volt a növekedés februárhoz képest, ami jelentősen túlmutat a megszokott, szezonális változáson.

A szakember szerint drámai alacsony szinten vannak a stratégiai üzemanyag-készletek. Ezeknek a közvetlenül az autóba nem tölthető kőolajjal együtt 90 napra elegendőnek kellene lennie, de most ott tartunk, hogy 15-17 naposra csökkent a tartalék mennyisége.

Annak a véleményének is hangot adott, hogy rendkívül drámai a helyzet, be kellene takarítani az összes szabad molekulát, ami Európában fellelhető. Ezt azonban éppen a „védett ár” akadályozza, mert a külföldön elérhető üzemanyag most jóval drágább – mutatott rá a szakértő.

Szerinte közel vagyunk ahhoz, hogy az ország „falhoz csapódjon”. Ha a gázolaj-ellátás megáll, a gazdaság is megáll.

Április végén, május elején kifutnak azok a szerződések, amelyek valamennyire enyhítették a kisebb kutak veszteségeit, mondta Egri Gábor. Ezért az úgynevezett független kutak hamarosan ellátási szerződés és így eladható üzemanyag nélkül maradhatnak.

Ráadásul az utóbbi két hétben a piaci árak emelkedtek, így az üzemanyagimporttal várhatóan továbbra sem lehet számolni. A tartalékok leapadásával pedig hamarosan fel kell függeszteni a hatósági árakat.

Az persze megoldás lehet, hogy a mostani, nagyságrendileg 80-100 forintos különbséget, ami a rögzített és a piaci árak között látható, átmeneti adócsökkentéssel „eltüntetik”. Ugyanakkor az új kormány számos olyan lépést jelentett be, amelyek miatt az áfa- és jövedékiadó-bevételekről nem tudnak tartósan lemondani.

Európai szinten olcsó a magyar üzemanyag

Az adócsökkentés egyébként már-már általánosnak mondható, számos ország igyekezett ilyen módon segíteni mind az autósokat, mind a vállalkozásokat. Így az elmúlt időszakban több országban is meglehetősen nagy kilengést mutattak az árak.

A Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal hat olyan EU-ország volt, amelyekben a hazai (védett) áraknál alacsonyabbat találunk.

Az olcsóbb országok többsége egyébként a régióban található: három olyan közép-európai ország van, ahol a magyarországinál alacsonyabb benzinárat láthatunk.

Ahogy azt hetek óta írjuk, a gázolaj esetében némileg más a helyzet. Ennek hazai ára ugyanis az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A legutóbbi adatok is ezt mutatták, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai alapján csupán Máltán és Lengyelországban lehet olcsóbban gázolajat tankolni, mint Magyarországon.

Csak ismételni tudjuk magunkat: a régióban is az egyik legalacsonyabb a magyarországi rögzített ár. Ennél, ahogy azt jeleztük, egyedül a lengyel autósok tudnak olcsóbb gázolajat vásárolni.

Merre tovább, olajár?

Az elmúlt néhány napban az olajpiac jelentős volatilitást mutatott, amit főként geopolitikai hírek, piaci spekulációk és makrogazdasági adatok befolyásoltak. A hét elején az árak még stabilan mozogtak, de a hét második felében – különösen pénteken – jelentős áresés következett be. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a piacon elterjedt a hír: az Egyesült Államok és Irán között akár megállapodás is születhet az iráni olajexport visszaállításáról.

A piac ugyanis úgy reagált, hogy amennyiben Irán visszatérhet a globális olajpiacra, az jelentős kínálatbővülést eredményezhet, ami lefelé nyomja az árakat. Ugyanakkor az áresés nagyrészt a spekulációkra épült, mivel konkrét, hiteles, hivatalos információ nem jelent meg arról, hogy valóban közel lenne a felek közötti egyezség. Bár a piac gyorsan reagált a hírekre, a tényleges megállapodás jelentősen bonyolultabb és lassabb folyamat lehet.

Az USA és Irán közötti tárgyalások hosszú ideje folyamatban vannak, és bár időről időre felreppennek pozitív hírek, a két ország közötti politikai és stratégiai ellentétek továbbra is jelentősek. A piac egyelőre túlreagálta a híreket, és a tényleges áttöréshez komoly diplomáciai egyeztetések, engedmények szükségesek mindkét oldalon.

Összefoglalva: a pénteki áresés részben megalapozott, de inkább a spekulációk vezérelték, mintsem a valódi, hiteles információk. Az USA-Irán megállapodás esélye továbbra is bizonytalan, így a piac valószínűleg folytatja a hullámzó mozgást a következő napokban.

Ugyanakkor ennek hatására mérséklődhetnek a finomított termékek árai, vagyis az üzemanyagok tőzsdei ára is.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a piaci árak a jövő héten csökkenhetnek. Az egészen biztos, hogy a Magyar Péter vezette új kormány első lépéseként el akarja kerülni az üzemanyagárak jelentő emelkedését, így a hatósági árat egy ideig fenn fogják tartani, annak kivezetésére például a cikkünkben említett átmeneti adócsökkentéssel kerülhet majd sor. Így a prognózisunk szerint a következő egy-két hónapban a piaci árnál továbbra is olcsóbb lehet a tankolás, ám érdemes lelkileg már most felkészülni a közelgő változásokra.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

Ennyi ideig elég az üzemanyagkészlet Magyarországon

Folyamatos a visszapótlás. 

Nagy változást hozhat a KATA visszatérése

A KATA adózási forma esetleges visszavezetése a napokban ismét napirendre került, ami hosszabb távon a vállalkozók lakáshitelhez jutási esélyeit is javíthatja. A 2022-es KATA-szigorítás után sok egyéni vállalkozó került át átalányadózásba, ami több esetben csökkentette a bankok által figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmet. Ez közvetlenül hatással lehetett az elérhető hitelösszegre és a hitelképességre is – derül ki a money.hu friss elemzéséből.

A GDP is rossz hírrel szolgált az euróövezetben

A vártnál lassabb ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első negyedévben.

Megugrott az európai infláció: 2023 óta nem láttunk ilyen számokat

A várakozásokat is felülmúlta a drágulás üteme az euróövezetben: az áprilisi infláció 3 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra gyorsult. A háttérben elsősorban az energiaárak drasztikus emelkedése áll, amit a közel-keleti feszültségek fűtenek.

Irán vagy a Tisza-hatás? Nehéz eldönteni, merre billenhet a mérleg nyelve

Bár a magyar gazdaság első negyedéves teljesítménye inkább pozitív értelemben lepte meg az elemzőket, az év egészére vonatkozó előrejelzések nem változtak. Egymással ellentétes hatásokat láthatunk: az elhúzódó iráni háború és a legfontosabb exportpiacaink gyengélkedése visszahúznak, míg az európai uniós források reálisnak tűnő hazahozatala és az országgyűlési választások utáni hangulatjavulás segíthetnek.  

Az erős forint segített, de így is romlott a kereskedelmi mérlegünk

Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Megkésett repülőrajt? Nagyon rég láttunk ilyen erős számot a magyar gazdaságból

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint 1,7 százalékkal bővült a GDP idehaza az első negyedévben, 2025 azonos időszakához viszonyítva. Ennél magasabb, éves szintű növekedési ütemet legutóbb 2022 harmadik negyedévében láttunk.

A Matolcsy-éra alapítványairól is beszélt Varga Mihály jegybankelnök

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reputációját helyre kell állítani, a rendőrségi ügyekben a jegybank készen áll arra, hogy segítsék az igazságszolgáltatás munkáját. Emellett szeretnék a feleslegessé vált ingatlanjaikat értékesíteni – egyebek mellett ezekről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.

Vajon ezt a pénzt is hazahozza Magyar Péter Brüsszelből?

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon, ami indokolttá teszi a célzott, hozzáadott értékre épülő specializációt – írja a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzésében. A finanszírozási környezet – különösen a SAFE-program forrásainak elérhetősége és azok stratégiai, állami koordinációja – meghatározó lesz abban, hogy a magyar védelmi ipar képes-e a következő évtizedben érdemi növekedési pályára állni.

