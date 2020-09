Újabb rekordot döntött a koronavírus Magyarországon - még sosem volt ennyi új fertőzött

941 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 16 111 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 669 főre emelkedett, 4240-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 11 202 fő. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 58 százaléka, a gyógyultak 41 százaléka budapesti. 374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a vírus már közösségben terjed – írja a koronavírus.gov.hu. A kormány célja, hogy az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége. A kormány szerdai ülésén a beutazási korlátozások fenntartásáról és újabb szigorításokról döntött. Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a szórakozóhelyeket be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Az iskolákban októbertől a tanároknak és a diákoknak csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni.