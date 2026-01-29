Újabb szakma dörömböl Nagy Márton ajtaján

A Magyar Cukrász Ipartestület tárgyalást kezdeményezett a kormánnyal, és megkereste Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy elérje a közelmúltban bejelentett, a vendéglátást és az éttermek versenyképességét javító, mintegy 100 milliárd forint értékű, 5+1-es kormányzati intézkedéscsomag kiterjesztését a cukrászdákra – közölte az ipartestület az MTI-vel csütörtökön.

A közleményben Erdélyi Balázs, az idén 120 éves fennállását ünneplő Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke azt mondta: a cukrászdák üzlettípusa áll az éttermi vendéglátáshoz legközelebb a magas élőmunkát, magas szakképzettséget igénylő munkaerőt, a helyben készített, kézműves minőséget képviselő termékeket tekintve.

Úgy érvelt: az ágazat további innovatív fejlődéséhez, valamint versenyképességének megőrzéséhez az ipartestület álláspontja szerint a vendéglátás támogatását célzó csomagot célszerű lenne kiterjeszteni a cukrászdákra, ahhoz az ágazat szeretne csatlakozni.

Selmeczi László társelnök pedig azt mondta, hogy a kormány nyitott volt az elképzeléseikre, így a csomag egyes elemeiről, például a régen várt kedvező hitellehetőségről tovább folytatják a tárgyalásokat.

Közlése szerint Nagy Mártont tájékoztatták az ágazat helyzetéről, a szakmai trendekről, az utánpótlás kérdéséről, valamint a várható iparági fejlesztésekről, innovációkról, a magyar gasztronómia egyik legrégebbi, legtöbb hagyománnyal rendelkező ágának jövőképéről, amelyet az intézkedéscsomag hathatósan tudna támogatni.