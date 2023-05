Újabb szakma képviselőinek orra alá törne borsot Rogán Antal

A szerencsejátékról szóló törvényt módosítására kedd este a parlament elé benyújtott javaslat szerint „A kaparós sorsjegyként szervezett sorsjáték, a számsorsjáték és – a lóversenyfogadás és a távszerencsejáték kivételével – a fogadás szervezésére kizárólag az állami játékszervező jogosult”.

A most hatályos törvényben még a kivételek között szerepel a bukmékeri rendszerű fogadás is – hívta fel a figyelmet a hvg.hu. Vagyis a bukmékeri irodákat is csak állami játékszervezők működtethetnék a jövőben.