7p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Építőipar Piaci elemzés Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Újabb szeg a GDP koporsójába – elemzői verdikt a lehangoló építőipari adatról

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Kéthavi emelkedés után novemberben ismét nagyot zuhant az építőipari termelés. Miután az illetékes tárca nem kommentált, a szakmai szervezetet és a makrogazdasági elemzőket hívtuk segítségül, hogy megtudjuk, mi történhetett és mire számíthatunk.

Mint arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal szerda reggeli közlése szerint 2025 novemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 3,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 7,3 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél.

Mivel az illetékes szaktárca, az Építési és Közlekedési Minisztérium nem adott magyarázatot arra, hogy kéthavi (szeptemberi és októberi) emelkedés után miért csökkent megint az építőipari termelés, kénytelenek vagyunk az ágazat szakmai képviseletének, valamint a hazai makrogazdasági elemzőknek az értékelésére hagyatkozni.

Ekkora ingadozást nehéz közgazdaságilag indokolni, ebben biztosan szerepe van a számlázások időbeli csúszásának, azaz annak, hogy a teljesítményt nem egyenletesen számolják el – reagált a lapunknak küldött elemzésében Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint szerint ha ilyen kedvezőtlen adatok jönnek, az egy újabb szeg lesz a IV. negyedéves GDP koporsójába a kedvezőtlen ipari adatok után.

Persze tudunk tényezőket felsorolni, amelyek miatt indokolt lehet az építőipari termelés csökkenése, csak hogy ezek a tényezők akkor is fennálltak, amikor éppen növekedés volt – folytatta Regős. A negatív faktorok között a bizonytalan gazdasági környezetet (kereslet híján minek beruházni), a hazánknak járó uniós források visszatartását, illetve az állami és önkormányzati forráshiányt emelte ki, bár szerinte a tavalyi magas költségvetési hiány alapján azért számíthattunk volna itt is növekedésre.

Ez utóbbi jelentőségét mutatja a két építményfőcsoport közötti különbség is: míg az épületek építése 7,7 százalékkal bővült, addig az egyéb építményeké az ötödével visszaesett – ez utóbbihoz tartoznak nagyobb részben az állami beruházások: utak, vasutak. Lehetséges persze, hogy ez utóbbi alakulása mögött nem kell különösebb okokat keresni, csak az M1-es autópálya bővítésének elszámolása okoz ilyen cikkcakkozást az adatokban, illetve a bázishatás – véli a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Borús a kép
Borús a kép
Fotó: DepositPhotos.com

Bizakodóbb Molnár Dániel. Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője a novemberi negatív adatok ellenére a trendet továbbra is kedvezőnek tartja, arra alapozva, hogy az őszi hónapok termelési volumene 3,3 százalékkal magasabb volt a nyáron regisztráltnál, amiből fokozatos kilábalást olvas ki. Annak ellenére, hogy az új megkötött szerződések volumene elmaradt a megelőző évi szintjétől novemberben, mivel – mutat rá – a hó végi szerződésállomány így is több mint 80 százalékos bővülést mutat egy év alatt. Ez az egyéb építményekhez kötődik (82,0 százalékos bővülés), míg az épületek esetében 11,3 százalékkal csökkent a rendelésállomány.

Regős szerint ahol nagyobb visszaesés van a termelésben, ott jelentősen magasabbak a rendelések, ahol pedig a termelés nőtt, ott a rendelésállomány csökkent. „Valljuk be, ez sem könnyíti meg az ágazati adatok értelmezését” – jegyzi meg a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ezért is jó lett volna, ha a minisztérium is reagált volna a friss ágazati adatokra, talán ők tudják a válaszokat az elemző kérdéseire.

Novemberben még nem lehetett érzékelni az építőipari statisztikákon az Otthon Start keretében október-novemberben megítélt több mint 500 milliárd forint lakossági hitel hatását, hiszen az építőipar tehetetlenségéből kiindulva lassabban reagál a piaci változásokra – ad egy lehetséges, ugyancsak optimista magyarázatot Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. 

De mi jöhet ezután?

Az építőipar termelése novemberben tehát érdemben csökkent, ami a negyedik negyedéves GDP szempontjából újabb rossz hír – állapítja meg Regős. Megismételve, hogy ezzel együtt az ágazat helyzetét nehéz értékelni, hiszen olyan szinten cikk-cakkozott az elmúlt 4 hónapban a termelés, hogy az alapján nehéz bármilyen következtetést levonni. A rendelésállomány alapján az ágazat helyzete a jövőben jó lehet (legalábbis makroszinten, az egyes alágazatok helyzete ezen belül vélhetően eléggé eltérő), de hogy ebből mi valósul meg, azt majd a jövő megmutatja.

E tekintetben Juhász is bizonytalan. Mint mondta, hogy a megugró lakáshitelezés milyen folyamatokat indukál, arról e pillanatban inkább csak sejtéseink lehetnek. Mégis úgy véli, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint tavasztól felpörög a lakásipar, azon belül is leginkább a társasházépítési szegmens, kisebb mértékben az új építésű családi házak piaca. Ezen túl nagy számban indulhatnak meg a lakásfelújítási, -bővítési és -korszerűsítési munkák, hiszen az Otthon Start Hitel leginkább a használtlakás-piacot pörgette fel, és az ilyen lakások megvásárlása kisebb-nagyobb mértékű felújításokkal jár.

Erről tanúskodnak az Újház Zrt. tavalyi építőanyag-kereskedelmi adatai is. Ezek szerint az építőanyagok közül a legnagyobb forgalomnövekedés azokban a szegmensekben volt leginkább tapasztalható, amelyeket elsősorban a felújítások során használnak. A cégnél arra számítanak, hogy 2026-ban ezekhez a szegmensekhez felzárkózik az új építésű lakásépítéseknél használt építőanyagok forgalma is (például a falazóanyagoké és a tetőfedő anyagoké), hiszen

a várakozások alapján az új évben legalább kétszer annyi (25 ezer darab) lakás építése kezdődhet el Magyarországon, mint 2025-ben.

Molnár pedig amondó, hogy az október-novemberi adatok már arra utalnak, a harmadik negyedéves megtorpanás után az év végén már érdemben pozitív lehetett az építőipar növekedési hozzájárulása, amely az idei évi folyamatok kapcsán is kedvező előjelet jelent. Keresleti oldalról támogatja az építőipar felfutását egyrészről a lakásépítések élénkülése, amelyet a Lakhatási Tőkeprogram, illetve az Otthon Start Program nyomán élénkülő kereslet is hajt. De az állami megrendelések, például útépítési munkák is érdemi keresletet generálnak, amely már a rendelésállományban is visszatükröződik hónapok óta. A növekedés dinamikáját és a gazdaság egészére gyakorolt hatását viszont még ezzel együtt is a vállalati szegmens által generált kereslet határozza majd meg. A beruházási hajlandóság javulása az építőipar minden alágában elhozhatja a fellendülést, amely pedig tovagyűrűzhet a gazdaság szélesebb rétegeibe is a beszállítói láncokon keresztül.

Juhász szerint jó hír az építtetőknek, hogy építőanyagból nincs és várhatóan nem is lesz hiány. A hazai gyártási kapacitásokban is van még tartalék, az egész Kárpát-medencére, sőt azon túl is kiterjedő beszállítói láncok pedig olajozottan működnek. Ami bizonytalanság a rendszerben az elsősorban az, hogy a forint meddig marad a forint ilyen jó erőben, hiszen az építőanyagok megközelítőleg 50 százaléka külföldről érkezik.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Emellett nem közömbös az sem, hogy az energiaárak hogyan fognak alakulni az ipar számára az idei évben. Ha ezekben nem lesz érdemi változás, akkor 2026-ban maximum az inflációkövető építőanyagár-emelkedésre számít a szakma – zárja értékelését az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült: 500-600 millió is szunnyad egyesek bankszámláin

Kiderült: 500-600 millió is szunnyad egyesek bankszámláin

2025-ben tovább nőttek a privátbankok által kezelt vagyonok, annak ellenére, hogy a forint erősödése miatt a devizába tett eszközök leértékelődtek – derül ki a friss Privátbanki Körképből.

Csúnyán búcsúzik Lázár János

Csúnyán búcsúzik Lázár János

Novemberben sem lábalt ki a gödörből a miniszteri teendőit a választásokig felfüggesztő politikus által eddig irányított építőipar. 

Kérdezze élőben László Csabát! Ma délután fél 4-kor a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter lesz a vendége a Klasszis Média immár 6. évfolyamába lévő egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Izgulhat a kormány, hogy milyen adat érkezik

Izgulhat a kormány, hogy milyen adat érkezik

Az építőipar novemberi teljesítményének mutatóit közli ma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Szabályozási fordulat a pénzmosás elleni küzdelemben

Szabályozási fordulat a pénzmosás elleni küzdelemben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – korábbi szabályozását kiegészítve – új rendeletet bocsátott ki a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és megakadályozása (AML/CFT) érdekében. Az új rendelet számba veszi a kriptoeszköz-szolgáltatókat is, mint az MNB pénzmosás-megelőzési felügyelete alá kerülő újabb intézményi kört. Fókuszba kerül benne a kiemelt közszereplői minőség megállapításával kapcsolatos kockázatkezelési rendszer, s az elmúlt időszak felügyeleti tapasztalatán alapuló rendelkezések is. A jegybanki jogszabály előírásai tavaly július és december között léptek hatályba.

Bernhard Haider, az Aldi országos ügyvezető igazgatója

Az árrésstop és a különadó miatt kevesebb az akció az Aldiban

A plázastop megnehezíti az új boltok építését, többek között ezért nincs Aldi a XII. kerületben, Veresegyházon, vagy Százhalombattán – mondta az üzletlánc országos ügyvezető igazgatója, Bernhard Haider a Privátbankárnak. 2024-ben közel háromszorosára nőtt a veszteségük, de nincsenek egyedül: a nagy láncok többsége tavaly veszteséges volt, mert tovább nőttek a terheik. Azt is megkérdeztük, miért nincsenek önkiszolgáló kasszáik, és ismét ott lesznek-e a Szigeten.

Szépen megy le az infláció, de azért még nem dőlhetünk hátra

A hazai makrogazdasági elemzők örülnek a tizennégy hónapja nem látott alacsony éves fogyasztóiár-indexnek, ám bizonytalannak tartják a jövőt. A kormány pedig nem ad fogódzkodót, a szaktárca továbbra is választási üzemmódban kommunikál.

Erre sem csettinthetnek elégedetten a Karmelitában

Erre sem csettinthetnek elégedetten a Karmelitában

Az éves szintű infláció ugyan tizennégy hónapja nem látott alacsony szinte süllyedt, ám ez a magas bázisnak köszönhető. Novemberhez képest nagyobb lett a drágulás, ahogy 2025 egészében is, 2024-hez viszonyítva.

Hiába esett az energiaár, nem szárnyal a gazdaság

Vergődik a gazdaság, miközben féligazságot ismételget a magyar kormány

A magyar gazdaság várhatóan a 2025-ös évben is csalódást keltő növekedést érhetett el. Ugyan a végleges GDP-adatot még nem ismerjük, számos, már publikált mutató azt sejteti, hogy akár fél százaléknál is alacsony bővülés lehetett. A kormány rendre azt ismételgeti, hogy a háború miatt vannak gazdasági problémák, ám ez féligazságnak tűnik. A magas energiaárak, ami Európában a háború legsúlyosabb hatása volt, már tavaly sem kellett volna, hogy visszahúzza a növekedést. Mind a gáz, mind az olaj ára ugyanis jelentősen csökkent.

Új világpiac, régi félelmek: miért kötött olyan alkut az EU, amit a gazdák ennyire utálnak?

Az EU különböző intézkedésekkel igyekezett elejét venni, hogy ne jelentsen komoly hátrányt a Mercosur-megállapodás az európai agrárium szereplőinek, miközben az előnyöket az ipari vállalatok mellett a külpiacra termelő gazdák is élvezhetnék. Kérdés, hogy elég meggyőzőek lesznek-e az uniós érvek és a beépített védelmi mechanizmusok, vagy a széles körű tiltakozások belpolitikai hatása elsöpri a szabadkereskedelmi egyezmény érdemi részét. A Trend FM Reggeli Monitor című műsorában munkatársunk, Gáspár András erről és a friss élelmiszerinflációs felmérések eredményeiről is beszélgetett.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168