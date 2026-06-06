Újabb tervet sütöttek ki Brüsszelben az energiaválság ellen

Ez a Bloomberg birtokába jutott tervezetből derült ki, amit a Portfolio.hu vett észre.

A brüsszeli testület a jövő hónapban mutatja be a javaslatot, amelynek egyik kulcseleme, hogy a villamos energia jövedéki adójának minimális mértéke a földgázé alá csökkenjen. Emellett a tervezet célzott adókedvezményeket biztosítana az energiaigényes iparágak számára, amelyek már hosszabb ideje figyelmeztetnek arra, hogy a magas energiaköltségek rontják a versenyképességüket, és akár üzembezárásokhoz is vezethetnek.

Az intézkedéseket az energiaárak tartós emelkedése teszi rendkívül sürgőssé. Bár az Európai Unió jelentősen növelte a szél- és napenergia részarányát, az energiafogyasztás 57 százalékát még mindig importált fosszilis tüzelőanyagok fedezik.

A bizottság becslései szerint a közel-keleti konfliktus naponta 500 millió euróval növeli Európa energiaimport-számláját.

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A tervezet az úgynevezett villamosítási stratégiával közösen jelenik meg, amely a világ leginkább összekapcsolt, ám komoly modernizációra szoruló európai villamosenergia-hálózatának fejlesztését célozza. A bizottság növelni szeretné a hálózat rugalmasságát, és elkerülné a költséges termelésvisszafogást, amikor a napos vagy szeles időszakokban a megújulóenergia-termelőket leállásra kényszerítik a túltermelés miatt.

A dokumentum alapján a hálózathasználókat arra kell ösztönözni, hogy a fogyasztásukat azokhoz az időszakokhoz és helyszínekhez igazítsák, ahol a legolcsóbb energia áll rendelkezésre, és ahol ez a teljes hálózat szempontjából a leginkább hatékony.

A szabályozás uniós szintű, kötelező érvényű célokat határoz meg az okosmérők telepítésére, így az évtized végéig a végfelhasználók legalább felét, 2033-ra pedig legalább 65 százalékát le kellene fedni ezekkel az eszközökkel. A tervezet a végleges elfogadásig ugyanakkor még módosulhat.