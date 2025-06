Ugyanakkor – tették hozzá – a Brit-szigetek felett örvénylő ciklon előoldalán most főként szaharai eredetű por érkezik, és a füst mellett most ez lesz a domináns.

A már a légkörben jelen lévő füst mellé szaharai por is érkezik – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán szombaton. Azt írták: jelenleg is „piszkos” Magyarország felett a légkör, ugyanis a kanadai erdőtüzek füstje még mindig megtalálható a felsőbb légrétegekben.

