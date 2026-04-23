Újabb vezető márka az AutoWallis-nál

Újabb vezető márkával erősít az AutoWallis Csoport, miután Ausztriában kizárólagos forgalmazói megállapodást írt alá a kínai Zhejiang Geely Holding Grouppal. A megállapodás ezúttal a Geely márka osztrák értékesítési jogaira vonatkozik. A lépéssel az AutoWallis tovább bővíti képviselt márkáinak számát és fejleszti együttműködését a világ nyolcadik legnagyobb járműgyártójával, egyúttal tovább diverzifikálja közép-kelet-európai pozícióját. A Geely innovációinak fókuszában az elektromos és hibrid hajtással, valamint az intelligens vezetési rendszerekkel kapcsolatos technológiák állnak. A kínai vállalatnak jelentős növekedési tervei vannak Európában – közölte a cég.