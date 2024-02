Ujhelyi István: Itt a Covid-teszt mutyi hiteles története

Az Országos Kórházi Főigazgatóságtól (OKFŐ) igényelt közérdekű adatigénylésre kaptam meg azokat a milliárdos szerződéseket, amelyeket az állami intézmény kötött még a koronavírus-járvány idején Covid-tesztek beszerzésére – jelentette ki a dokumentumokat kikérő Ujhelyi István online sajtótájékoztatóján, melyet a Magyar Narancs nem volt rest szöveges formába önteni.

De hiába múlt el a Covid-járvány, az EP-képviselő szerint a súlyos korrupciógyanúval terhelt beszerzések most megismert részletei további kérdéseket vetnek fel, ráadásul alapvető aggodalmakra nem adnak megnyugtató választ. Mi több,

Ujhelyi az OKFŐ-től kapott dokumentumok alapján vázolta fel a fordulatos sztorit. Fotó: MTI

A Covid-járvány idején a magyar államot képviselve az OKFŐ (illetve akkori jogelődje, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ) 2020 évvégén öt szerződést kötött három különböző céggel, mintegy ötmilliárd forint értékben Covid-tesztek beszerzésére.

A politikus szerint azonban az OKFŐ által most kiadott szerződések közül két cég esetében is ordít, hogy leginkább stróman közvetítőként iktathatták be őket a beszerzési folyamatba.