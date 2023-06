Ujhelyi István nagy bejelentést tett a jövőjével kapcsolatban

Hosszas mérlegelés és egyeztetés után azt a döntést hoztam, hogy tíz év - sokak visszajelzése alapján valóban sikeres - európai parlamenti szolgálat után jövőre befejezem brüsszeli pályafutásom ezen szakaszát - jelentette be Ujhelyi István független Európai Parlamenti (EP) képviselő. A bejelentés szerint a politikus nem indul 2024-ben az Európai Parlamenti választásokon.

A politikus elmondta, számára nem kérdés, hogy aktív részese akar és fog is maradni a magyar közéletnek, támogatni fogja a demokratikus ellenzék erőit a mielőbbi rendszerváltás érdekében.

Ha erre az Európai Parlamentben szándékom és vállalásaim ellenére már nem lesz lehetőségem, akkor más pályán. Brüsszeli feladataimat és kötelezettségeimet természetesen a jövő évi választásokig - ahogyan eddig, úgy ezután is - a tőlem megszokott lendülettel, kérlelhetetlenséggel és hitelességgel fogom ellátni. Fél szemmel közben most már arra is figyelek, hogy milyen civil munkát vállalok a jövőben