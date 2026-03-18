Újítás az első neobanknál

„Immár az újonnan induló társas vállalkozások is megnyithatják kronológiai szempontból első bankszámlájukat a BinX-nél, ami jelentősen növeli azoknak a cégeknek a mozgásterét, amelyek alacsony költségekkel fenntartható számlát keresnek maguknak” – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hozzáteszi: „Eddig társas vállalkozások csak úgy nyithattak számlát az első magyar neobanknál, ha valamely más szolgáltatónál már rendelkeztek pénzforgalmi számlával”.

Havonta közel kétezer új cég tűnik fel a piacon

A változás azért is jelentős – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője –, mert a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint havonta jellemzően 1 600 – 2 000 új társas vállalkozást – legnagyobb számban kft.-t – jegyeznek be Magyarországon, amelyeknek pénzforgalmi számlát is kell nyitniuk. Az induló vállalkozások pedig érthetően igyekeznek minél lejjebb szorítani a banki költségeiket, így számukra a BinX csomagjai érdemi alternatívát jelenthetnek.

A BinX jelenleg négy vállalkozói számlacsomagot tart kínálatban, amelyek közül kettőnél díjmentes a számlanyitás, és a havi számlavezetés is. A kifejezetten induló vállalkozásoknak ajánlott BinX-S csomagnál feltétel nélküli a díjmentesség, miközben a BinX-esek közötti pénzküldésnek sincs díja. A BinX-en kívüli utalások díja ennél a csomagnál is kedvező, 0,25 százalék, de legfeljebb 10 000 forint tranzakciónként. A BinX Pro csomagnál még kedvezőbb a BinX-en kívüli utalások díja – 0,15 százalék, de maximum 10 000 forint –, ám itt a díjmentes számlavezetésnek feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a Számlázz.hu #profi csomagjával, illetve kösse össze a BinX és a Számlázz.hu fiókjait is.

Kemény a küzdelem az ügyfelekért

Persze az induló, vagy fejlődési pályájuk elején tartó vállalkozásokért a vállalati piacon aktív, univerzális pénzintézetek között is igen erős a verseny a BiztosDöntés.hu adatai szerint: így a díjmentes számlavezetés éppúgy szerepel a bankok kínálatában, mint a kedvezményes elektronikus utalások lehetősége, vagy éppen a számlanyitásért cserébe adott egyszeri jóváírás is.

Az OTP Bank Vállalkozói Sprint Csomagja több díjmentes és kedvezményes szolgáltatást is tartalmaz: így például díjmentesek a NAV számláira indított elektronikus utalások, és nincs ügyfelet terhelő költsége havonta az első két, belföldre indított eseti elektronikus forintutalásnak sem. A bank nem számít fel éves díjat egy darab, a számlához tartozó Mastercard Unembossed üzleti kártyánál sem, illetve díjmentes az eBIZ PRO számlázási szolgáltatás is. Az OTP Banknál most jóváírási akció is fut: azok az új ügyfelek, akik teljesítik a feltételeket, akár 60 ezer forintot is kaphatnak a számlanyitásért. Emellett az e hónap végéig számlát nyitó ügyfelek között kisorsolnak 5 páros utazási csomagot a BL-elődöntőre is.

A Gránit Bank Vállalkozói Alapszámla 2 nevű csomagjánál nulla forint a számlanyitás és a számlavezetés díja, és díjmentes a netbanki és telebanki szolgáltatás is. Emellett ennél a csomagnál havonta az első öt belföldi elektronikus átutalás is forgalmi jutalékmentes.

A MagNet Bank új ügyfelek által igényelhető, és induló, illetve kezdő vállalkozásoknak ajánlott Mini számlacsomagjánál havonta az első öt elektronikus átutalás forgalmi jutalékmentes, emellett a netbanki és mobilbanki szolgáltatást is díjmentesen nyújtja a pénzintézet.

Az Erste most futó akciójában azok az új ügyfelek, akik a megadott vállalkozói számlacsomagok valamelyikét választják, és a számlanyitást követő hónap végéig legalább 50 ezer forint érkezik a számlájukra, 40 ezer forint egyszeri jóváírást kaphatnak. A pénzintézet most 6 hónapig elengedi a Vállalkozói Extra számlacsomag havi számlavezetési díját is.

A Raiffeisen Bank most futó akciójában 60 ezer forint jóváírás is játhat az új számla nyitása mellé, ha teljesülnek a kért feltételek. Az UniCredit Bank Fix Pont számlacsomagjánál 12 hónapon keresztül díjmentes a számlavezetés, egyéb kedvezmények mellett. A kedvezményes időszak viszont további 12 hónappal meghosszabbítható, ha teljesülnek a kért feltételek.

Ami a nemzetközi fintech cégeket illeti, a Revolut Revolut Business néven kínál vállalkozói számlavezetést kifejezetten társas vállalkozások számára. A Revolut Business 25-nél is több pénznemben teszi lehetővé a fizetést és utalást, alacsony váltási költségekkel. A szolgáltatónál négy csomag érhető el, a legolcsóbb a Basic, ennek havidíja 3 800 forint. A Revolut Business számla viszont önálló céges bankszámlaként nem használható, tehát mindenképp szükséges egy magyarországi székhelyű pénzügyi szolgáltatónál vezetett számla fenntartása is.

A Wise szintén Business néven kínál vállalkozásoknak számlavezetési szolgáltatást Magyarországon: a számlavezetésnek nincs havi díja, viszont egyszeri, jelenleg 18 910 forintos regisztrációs díjjal számolni kell. A Wise vállalkozói számlájánál a pénzküldés díja – pénznemtől függően – 0,54 százaléktól indul. A Wise Business szintén nem használható önálló számlaként.