Újra írt a Mol – lesz elég üzemanyag

Mindezek alapján arra lehetne gondolni, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) sikeresen visszatöltötte a stratégiai készleteit. De a Telex cikke szerint ha megnézzük a cég honlapját, jól látható, hogy

miközben március végén csak 143,8 kilotonna gázolaj állt rendelkezésre, április végén már újra 402,9 kilotonna,

benzinből pedig a március végi 54,8 kilotonna tartalékkészlet 143,1 kilotonnára nőtt,

a kőolajból nem volt változás, 486,9 kilotonna volt és maradt a készlet.

A Telex szerint szerint a kormány, az MSZKSZ, a Mol és más energiakereskedők közös törekvése és megállapodása kellett ahhoz, hogy a nagyobb üzemanyagkereskedők olyan kontingenseket ajánlhassanak fel, amelyeket még korábban a stratégiai készlet felszabadításakor felhasználhattak volna, de ezt nem tették meg. Ezeket a „beragadt” készleteket szabadították fel először a felsorolt együttműködő felek, vagyis az újabb intézkedés előtt ebből a „maradékból” tudta a Mol ellátni a vevőit.

Ettől függetlenül elég furcsának tűnhet, hogy miközben hétfőn még az ment ki, hogy szerdára-csütörtökre elfogy az anyag, majd csütörtökön pedig az ment ki, hogy nyugalom, van anyag. A Telex szerint a két ellentétes levél részben a NAV-ellenőrzések miatt volt indokolt. A NAV felé napi szintű jelentéstételi kötelezettsége van az üzemanyag-kereskedőknek amiatt, hogy a stratégiai termékkészletek valóban csak a hazai fogyasztók védett áras ellátását szolgálják ki.

Továbbra sem rózsás ugyanakkor a magyar üzemanyagpiaci helyzet. A nagy kereslet mellett továbbra is gondot okoz, hogy a magyar Dunai Finomító a tavalyi tűzeset miatt visszafogott kapacitásai miatt még mindig nem képes ellátni a hazai fogyasztást. Ezért továbbra is az a szisztéma, hogy import is kell a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség készletének pótlására. Nagy kérdés, hogy ennek ki állja majd később ennek a számláját, mert ma már az MSZKSZ alacsonyabb áron ad üzemanyagot a kereskedőknek, mint ahogy vissza tudja pótolni a készleteit.

Ahogy arról reggel beszámoltunk, Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter rendelete alapján újabb 575 millió liter üzemanyagot szabadítottak fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. A Hormuzi-szoros ugyanakkor továbbra is zárlat alatt, a nemzetközi kőolajszállítások pedig akadoznak.