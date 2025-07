Újra kamerák kereszttüzébe került Matolcsy György

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kapcsolódó cikk Lázár János akár börtönbe is záratná a Matolcsy klán bűnös tagjait A virtuális Lázárinfón nyilatkozta ezt.

A videóban a volt jegybankelnök nem reagált Lázár János minapi súlyos kijelentéseire. „Akár személyes felelősséget is vállania kell” Matolcsy Györgynek, ha nem jó kezekre bízta a jegybank vagyonát, monta a miniszter. „Én annak vagyok a híve, hogy minél hamarabb börtönbe vonuljon a Matolcsy klán azon tagja, amelyik lopott.”

Arról is beszélt: a kettős világrendszer kialakulását 2050-re jósolja. A nyugati világ megtartja a dollárra épülő rendszert, amelyet arany, kriptovaluták és jegybanki digitális valuták (CBDC) egészítenek ki, a BRICS országok pedig egyre jobban levállnak majd a dollárról.

Matolcsy György felidézte: 2018-ban hazahozták a Londonban tárolt 3,1 tonna aranyat, majd a tízszeresére, több mint 30 tonnára emelték, 2021-ben további 63 tonnát vásároltak, majd 2025-ben újabb 15,5 tonnát szereztek be. Kiemelte: az MNB összesen 5,8 milliárd dollárt fektetett be aranyvásárlásba, amely jelenleg 12 milliárd dollárt ér.

Matolcsy György hozzátette: az aranytartalék „természetesen megvan”. Erről nemrég politikusok is meggyőződtek, miután Varga Mihály jelenlegi jegybankelnök hivatalba lépését követően elrendelte az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is.

A volt jegybankelnök most az aranytartalékról tartotta fontosnak megosztani gondolatait.

