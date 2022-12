Újratervezés: mégis az Országgyűlés elé terjesztik a jövő évi költségvetést

A 2023-as büdzsét teljesen újra kellett írni, a kormány azonban egy új törvénymódosítás elfogadtatásával lehetőséget adott magának arra, hogy ezt egy rendelettel megtegye. December 23-án el is küldték a Költségvetési Tanácsnak a tervezetet, de jogszabály csak akkor lesz belőle, ha megjelenik a Közlönyben. Ez most a parlamenti jóváhagyás utánra tolódik. A képviselők a normál menetrend szerint február közepén ülnek össze legközelebb. A költségvetés körüli káosz miatt azonban még az is elképzelhető, hogy ennél már hamarabb megjelenik a Közlönyben.

Gulyás Gergely szerint a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI szerint kiemelte: a módosítás elfogadására a rendkívüli jogrend lehetőséget ad, de a kormány január első felében az Országgyűlés elé terjeszti azt. A rendkívüli jogrend lehetőséget ad a gyors cselekvésre, de ez semmilyen tekintetben nem korlátozhatja az Országgyűlés hatáskörét, ezért a módosításokat január közepéig a parlament elé terjesztjük, az Országgyűlés jóváhagyását kérve.

"Fel kell tölteni a rezsivédelmi alapot, mert ezen keresztül biztosítjuk az átlagfogyasztás erejéig a rezsicsökkentett árak fenntartását a magyar családoknál és a rezsivédelmi alapból finanszírozzuk az energiaintenzív magyar vállalkozások támogatását. Ezért a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése, soha nem látott összeget, több mint 2600 milliárd forintot fordítunk erre a célra" - jelentette ki a miniszter.