Ukrajna lehet a legnagyobb vesztese a szlovákiai választás eredményének

Az orosz erők az elmúlt nap során 99 légi- és nyolc rakétacsapást mértek Ukrajna területére - közölte az ukrán vezérkar vasárnapi helyzetjelentésében a Facebook-oldalán. A közleményben a katonai vezetés kiemelte, hogy az éjjel mintegy negyven, iráni gyártású Sahid drónnal támadta Oroszország Ukrajnát. Az ukrán légvédelem harminc drónt semmisített meg a déli Odessza és Mikolajiv megyék, valamint a nyugat-ukrajnai vinnicjai régió légterében. A jelentés szerint a támadásoknak vannak civil halálos áldozatai és sérültjei, de számokat a vezérkar nem közölt."Az orosz megszállók továbbra is figyelmen kívül hagyják a nemzetközi humanitárius jogot, nemcsak az ukrán csapatok állásait ágyúzzák, hanem a lakott területek polgári infrastruktúráját is, terrorizálva a civileket" - tette hozzá a vezérkar. Olekszandr Tolokonnyikov, a déli Herszon megyei kormányzói hivatal szóvivője egy tévéműsorban arról tájékoztatott, hogy vasárnapra virradó éjjel az orosz erők tíz bombát dobtak a régióra. Sztanyiszlavove településen négy helyi lakos sérült meg, egy ember a romok alatt rekedt. A szóvivő megjegyezte, hogy az elmúlt hat-hét nap alatt 166 bombát dobtak az orosz erők a megyére. A Donyeck megyei ügyészség a Facebookon arról adott hírt, hogy egy Sz-300-as rakétákkal végrehajtott orosz csapás nyomán egy négytagú család rekedt házuk romjai alatt. Szomszédjuk mentette ki az összedőlt házból a házaspárt, 16 éves fiukat és az 57 éves nagymamát.

A brit védelmi miniszter szerint megfontolandó az a lehetőség, hogy ukrán katonák Ukrajna területén is részesülhessenek brit kiképzésben. Grant Shapps a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva nem zárta ki azt sem, hogy a brit haditengerészet szerepet kaphat a Fekete-tenger nemzetközi vizein közlekedő teherhajók védelmében. Nagy-Britannia az ukrajnai háború kezdete után széleskörű kiképzési programot kezdett több tízezer ukrán katona számára. Tavaly tízezer ukrán katona részesült harckészségfejlesztő képzésben brit támaszpontokon, és az idei nagy-britanniai kiképzési programban további húszezer ukrán katona vesz részt. A brit védelmi minisztérium emellett külön képzési programokat indított azoknak a harceszközöknek a működtetésére, amelyeket Nagy-Britannia adományozott Ukrajnának. Ezek a kiképzési programok nagy-britanniai területen folynak. Shapps ugyanakkor a The Sunday Telegraph-nak adott interjúban elmondta: az elmúlt napokban Sir Patrick Sanders tábornokkal, a brit fegyveres erők vezérkari főnökével és más magas beosztású katonai vezetőkkel tárgyalt arról, hogy a brit katonai szakértők által végzett kiképzési tevékenységet "Ukrajnához közelebbi területekre, sőt akár Ukrajnába is" át lehetne helyezni.