Ukrajna megszakította diplomáciai kapcsolatait Észak-Koreával - háborús összefoglaló

A Covid után most a kata kinyírása küldi padlóra a hazai vendéglátást? Klasszis Klubunk következő vendége Rácz Jenő sztárséf

Padlóra került a hazai fine dining szcéna? Tényleg ez a részágazat sérült a covid elmúlt két éve alatt a gasztronómia területén a legjobban? És mi a helyzet a vendéglátás többi területével, a munkaerőhiány továbbra is mindenütt a legégetőbb kérdés? És mi még? Igaz például, hogy a rakétasebességgel bevezetésre kerülő új kata-szabályozás ezt az ágazatot jelentős mértékben érzékenyen érinti? Többek közt ezek a kérdések is terítékre kerülnek Rácz Jenővel, a Sanghajban háromszor is Michelin-csillagot szerzett étterem séfjével, aki hazaérkezését követően igazi sztárkarriert karriert futott be, hiszen több hazai fine dining éttermet is irányít egyszerre, valamint egy sikeres főzőműsor állandó főszereplője évek óta az egyik kereskedelmi csatornán. Ő Klasszis Klubunk következő vendége július 28-ai élő adásunkban, ahol ön is kérdezhet. Regisztráljon, akár tegye fel kérdését előre, és kövesse élőben a beszélgetést!