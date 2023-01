Ukrajnában bizonyított, a magyar honvédség is venne a szuperfegyverből

Több, a Honvédelmi Minisztérium kötelékébe tartozó forrás is arról beszélt a Szabad Európának, hogy ismét felmerült az amerikai HIMARS-rakétarendszer beszerzése magyar részről. A lap hétfői cikkében azt írta, hogy belső fórumokon évek óta újra és újra felmerül a kérdés, de eddig más beszerzések voltak fontosabbak.

Most azonban több tényező is afelé mutat, hogy középtávon Magyarország is vegyen a HIMARS-ból. (Döntés ugyanakkor még nem született, az ügyben a lap által feltett kérdésekre a HM sajtóosztálya egy hete nem válaszol.)

A magyar honvédség is szeretne HIMARS rakétarendszert. Fotó: az Egyesült Államok hadserege / Wikimedia Commons

Egy forrás a lapnak arról beszélt, hogy az tüzérségi kérdés, mennyit lenne érdemes beszereznie a rendszerből a Honvédségnek. „Nagyon durva becsléssel azt lehet mondani, hogy nekünk nagyjából feleannyi, vagy egy kicsit kevesebb kellene, mint amennyit Románia vesz” – állította a forrás. Románia elvileg 54 darabot kötött le a HIMARS-ok közül, vagyis – ha a Szabad Európa forrására hagyatkozunk – akkor nagyjából 27 rakétavetőre lehet szüksége a magyar seregnek.

Persze most óriási a kereslet a rakétarendszerre, így nem olyan egyszerű hozzájutni, arról nem is beszélve, hogy amerikai részről is kell politikai akarat a tranzakcióhoz. Ugyanakkor ha ez megvan, az ár még mindig kérdéses, ami megint csak nem független a kapcsolat minőségétől. A lap egyik forrása azt mondta, az eleve jó viszony (ami most éppen nem jellemző a magyar kormány esetében) mindenképpen árcsökkentő, de ha valaki hajlandó magasabb árat is fizetni, azzal viszont komoly gesztust tehet az amerikai fél felé.